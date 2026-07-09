نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا
تم بيع خوذة السباق الخاصة بأيرتون سينا، التي استخدمها خلال موسم 1992 وتمثل أحد أكثر الرموز شهرة في تاريخ الفورمولا 1، مقابل 500 ألف جنيه إسترليني في مزاد أقيم في سيلفرستون.
بيعت الخوذة التي استخدمها السائق البرازيلي الأسطوري أيرتون سينا خلال موسم 1992 من بطولة العالم للفورمولا 1 بسعر تجاوز التوقعات بفارق كبير خلال مزاد أقيم في سيلفرستون.
وأقيم المزاد في متحف سيلفرستون يوم 7 يوليو، بتنظيم من دار مزادات بودز. ووفقًا لدار المزادات، فقد تم عرض هذه الخوذة أمام جامعي المقتنيات للمرة الأولى في مزاد علني.
وتم تأكيد أصالة الخوذة من خلال شهادة رسمية صادرة عن مكلارين، كما توجد العديد من الصور التي تعود إلى تلك الفترة وتُظهر سينا وهو يرتدي هذه الخوذة.
واستخدم بطل العالم ثلاث مرات هذه الخوذة خلال موسم 1992 في جائزة بريطانيا الكبرى، وجائزة ألمانيا الكبرى، وجائزة المجر الكبرى.
كما حقق السائق البرازيلي فوزه في جائزة المجر الكبرى أثناء ارتدائه لهذه الخوذة.
وقبل انطلاق المزاد، كانت التقديرات تشير إلى أن قيمة الخوذة تتراوح بين 80 ألفًا و120 ألف جنيه إسترليني. لكن بسبب الاهتمام الكبير وارتفاع المزايدات بسرعة، بيعت القطعة التاريخية مقابل مبلغ ضخم بلغ 500 ألف جنيه إسترليني.
وأكدت هذه النتيجة مجددًا القيمة الكبيرة التي تحظى بها معدات سباقات سينا بين هواة جمع المقتنيات، باعتباره واحدًا من أعظم الأساطير في تاريخ الفورمولا 1.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"
دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!
نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا
ستيلا حول شائعات الانتقالات: "لديّ ما يكفيني من العمل"
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات