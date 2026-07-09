تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!

نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا

ستيلا حول شائعات الانتقالات: "لديّ ما يكفيني من العمل"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ستيلا حول شائعات الانتقالات: "لديّ ما يكفيني من العمل"

لم أفقد ثقتي أبداً رغم كل الانتقادات: راسل يكشف ذهنيته القتالية

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
لم أفقد ثقتي أبداً رغم كل الانتقادات: راسل يكشف ذهنيته القتالية

باتون: على ماكس أن يكون "قاسيًا وأنانيًا" في قرار مستقبله

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
باتون: على ماكس أن يكون "قاسيًا وأنانيًا" في قرار مستقبله

رالف شوماخر: العلاقة بين ريد بُل وفيرستابن بدأت "تتدهور"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
رالف شوماخر: العلاقة بين ريد بُل وفيرستابن بدأت "تتدهور"

تويوتا تشارك بسيارة هيدروجينية في رالي داكار 2027

رالي داكار
تويوتا تشارك بسيارة هيدروجينية في رالي داكار 2027
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا

تم بيع خوذة السباق الخاصة بأيرتون سينا، التي استخدمها خلال موسم 1992 وتمثل أحد أكثر الرموز شهرة في تاريخ الفورمولا 1، مقابل 500 ألف جنيه إسترليني في مزاد أقيم في سيلفرستون.

منشور:
خوذة إيرتون سينا

بيعت الخوذة التي استخدمها السائق البرازيلي الأسطوري أيرتون سينا خلال موسم 1992 من بطولة العالم للفورمولا 1 بسعر تجاوز التوقعات بفارق كبير خلال مزاد أقيم في سيلفرستون.

وأقيم المزاد في متحف سيلفرستون يوم 7 يوليو، بتنظيم من دار مزادات بودز. ووفقًا لدار المزادات، فقد تم عرض هذه الخوذة أمام جامعي المقتنيات للمرة الأولى في مزاد علني.

وتم تأكيد أصالة الخوذة من خلال شهادة رسمية صادرة عن مكلارين، كما توجد العديد من الصور التي تعود إلى تلك الفترة وتُظهر سينا وهو يرتدي هذه الخوذة.

واستخدم بطل العالم ثلاث مرات هذه الخوذة خلال موسم 1992 في جائزة بريطانيا الكبرى، وجائزة ألمانيا الكبرى، وجائزة المجر الكبرى. 

كما حقق السائق البرازيلي فوزه في جائزة المجر الكبرى أثناء ارتدائه لهذه الخوذة.

وقبل انطلاق المزاد، كانت التقديرات تشير إلى أن قيمة الخوذة تتراوح بين 80 ألفًا و120 ألف جنيه إسترليني. لكن بسبب الاهتمام الكبير وارتفاع المزايدات بسرعة، بيعت القطعة التاريخية مقابل مبلغ ضخم بلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت هذه النتيجة مجددًا القيمة الكبيرة التي تحظى بها معدات سباقات سينا بين هواة جمع المقتنيات، باعتباره واحدًا من أعظم الأساطير في تاريخ الفورمولا 1.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ستيلا حول شائعات الانتقالات: "لديّ ما يكفيني من العمل"

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
دومينيكالي: عدد السباقات القصيرة قد يزداد.. انتظروا!

نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نصف مليون جنيه إسترليني قيمة خوذة سينا

ستيلا حول شائعات الانتقالات: "لديّ ما يكفيني من العمل"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ستيلا حول شائعات الانتقالات: "لديّ ما يكفيني من العمل"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد