بيعت الخوذة التي استخدمها السائق البرازيلي الأسطوري أيرتون سينا خلال موسم 1992 من بطولة العالم للفورمولا 1 بسعر تجاوز التوقعات بفارق كبير خلال مزاد أقيم في سيلفرستون.

وأقيم المزاد في متحف سيلفرستون يوم 7 يوليو، بتنظيم من دار مزادات بودز. ووفقًا لدار المزادات، فقد تم عرض هذه الخوذة أمام جامعي المقتنيات للمرة الأولى في مزاد علني.

وتم تأكيد أصالة الخوذة من خلال شهادة رسمية صادرة عن مكلارين، كما توجد العديد من الصور التي تعود إلى تلك الفترة وتُظهر سينا وهو يرتدي هذه الخوذة.

واستخدم بطل العالم ثلاث مرات هذه الخوذة خلال موسم 1992 في جائزة بريطانيا الكبرى، وجائزة ألمانيا الكبرى، وجائزة المجر الكبرى.

كما حقق السائق البرازيلي فوزه في جائزة المجر الكبرى أثناء ارتدائه لهذه الخوذة.

وقبل انطلاق المزاد، كانت التقديرات تشير إلى أن قيمة الخوذة تتراوح بين 80 ألفًا و120 ألف جنيه إسترليني. لكن بسبب الاهتمام الكبير وارتفاع المزايدات بسرعة، بيعت القطعة التاريخية مقابل مبلغ ضخم بلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت هذه النتيجة مجددًا القيمة الكبيرة التي تحظى بها معدات سباقات سينا بين هواة جمع المقتنيات، باعتباره واحدًا من أعظم الأساطير في تاريخ الفورمولا 1.