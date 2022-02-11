نشأة سيارة العرض التي كانت وراء ريد بُل "آر.بي18" المزيّفة

عوضًا عن أن تكون السيارة التي سيقودها ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز ضمن معركة هذا الموسم، كانت السيارة المعروضة بمثابة نسخة معدّلة عن سيارة العرض التي أطلقتها الفورمولا واحد منذ عدّة أشهر.

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ سيارة "آر.بي18" المعروضة في حدث الإطلاق لن تكون هي ذاتها عند التوجّه إلى الجوائز الكبرى.

"بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى السباق الأوّل، فإنّ سيارة آر.بي18 لن تبدو مثلما هي عليه اليوم. سيكون التطوّر سريعًا جدًا مع تقدّم الموسم".

لكن لم تنكن هناك حاجة للكثير من التحايل بشأن ما تمّ عرضه، كونه كان من الواضح حال النظر إلى تصميم تلك السيارة أنّه مبنيٌ على هندسة السيارة التي عرضتها إدارة الفورمولا واحد أمام الفرق للاستخدام للأغراض الترويجيّة والتسويقيّة.

كانت هناك عدّة نسخٍ من سيارة العرض والرسومات الحاسوبيّة التي أنتجتها الفورمولا واحد من أجل التشويق للجيل الجديد من السيارات. لم تكن جميعها متطابقة، حيث تمّ تعديل الأجنحة الأماميّة والأنف والجوانب قليلًا لإظهار توفير القوانين لبعض التنوّع.

ومثلما تلاحظون في هتين الصورتين المتحاذيتين (أعلاه) فإنّ سيارة ريد بُل تتشابه مع إحدى الرسومات الحاسوبيّة التي أطلقتها البطولة على صعيد تصميم الجانب، وكذلك قضيب الانقلاب العلوي، والافتقار لنظام دي آر اس، وشكل الأرضيّة، وتصميم الجناح الخلفي.

لكنّ اختلافًا وحيدًا تمثّل في اعتماد رسومات الفورمولا واحد لنسخة جناحٍ أمامي ذات المكوّنات الأربعة القصوى وفق الصيغة الأحدث للقوانين، في حين تضمّنت نسخة ريد بُل ثلاثة مكوّنات وفق الصيغة السابقة للقوانين.

وبالرغم من أنّ الفورمولا واحد لم تستخدم النسخة ذات المكوّنات الثلاثة بشكلٍ مكثّف في سياراتها الترويجيّة، إلّا أنّها اعتمدت واحدة بالفعل في مقرّها مثلما نُشر على منصّات التواصل الاجتماعي.

لذا لم نُشاهد بعد سيارة "آر.بي18"، ما يعني أنّه عندما تظهر السيارة الفعليّة في التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة فإنّها ستحظى بمتابعة دقيقة. لا يزال هناك اهتمام كبيرٌ بما سيخرج به الصانع النمساوي – خاصة في ما يتعلّق ببعض جوانب التصميم الأساسيّة.

وتُعدّ خيارات تصميم نظام التعليق لموسم 2022 من بين الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام، وهو ما تُحاول الفرق التكتّم حوله.

وفي حين أنّ هناك تكهّنات بشأن انتقال عددٍ من منافسي ريد بُل إلى نظام تعليق بذراع السحب في المقدّمة، فإنّ ريد بُل قد تسير في الاتّجاه المعاكس وتنتقل إلى الوجهة الأخرى في القسم الخلفي من السيارة.

من بين الجوانب التي نظرت فيها الفرق، والتي قد تظهر على سيارة ريد بُل، اعتماد نظام تعليق خلفي بذراع الدفع من أجل المساعدة على تحقيق مكاسب من تصميم الواجهة السفليّة للأرضيّة والناشر.

قد تكون هكذا خطوة معارضة تمامًا لما قامت به ريد بُل عندما أعادت تقديم ذراع السحب في نظام التعليق الخلفي على سيارة "آر.بي5" عندما أجرت الفورمولا واحد تغيير القوانين الكبير السابق في 2009.

وسرعان ما اتّبعت بقيّة الفرق ذلك الخيار التصميمي حينها وأصبح هو الخيار المحبّذ لدى الجميع.

لكن في تلك الحالة الخاصة فقد تسبّب ذلك الخيار في بعض المشاكل بالنسبة لريد بُل عندما أدركت أنّ عليها تبنّي الناشر المزدوج الذي اعتمده فريق برون جي بي البطل آنذاك.

ريد بُل آر.بي5 2009 بالمثارنة مع برون جي بي001 تصوير: جورجيو بيولا