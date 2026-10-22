فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

نسخة سيرجيو بيريز من إسكاليد بسعر 222.500 دولار قبل مشاركته الـ300 في الفورمولا 1

كشفت كاديلاك عن نسخة حصرية من سيارتها إسكاليد-في بقوة 682 حصانًا تحمل اسم سائقها في الفورمولا 1 سيرجيو بيريز، وذلك قبل جائزة مدينة مكسيكو الكبرى.

تم التحرير: 22-10-2026

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ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

أطلقت شركة صناعة السيارات كاديلاك نسخة خاصة من إسكاليد-في تحمل اسم سائقها في الفورمولا 1 سيرجيو بيريز. ولن يُصنع سوى 11 نموذجًا منها، احتفاءً برقم السائق.

وتحمل السيارة اسم "إسكاليد-في إصدار تشيكو بيريز"، وهي متاحة الآن للبيع لدى الوكلاء في مختلف أنحاء المكسيك بسعر يبلغ 4,099,000 بيزو، أي نحو 222,500 دولار. ويزيد هذا السعر بنحو 250 ألف بيزو عن سعر النسخة القياسية المعروضة حاليًا للبيع في البلاد.

فما الذي ستحصل عليه إلى جانب كتابة اسم أحد سائقي الفورمولا 1 في مكان ما على هيكل السيارة؟

كما هو متوقع، تقتصر التغييرات في معظمها على المظهر، إذ تأتي شارات إسكاليد وفئة في باللون الأسود، إلى جانب شعار أحادي اللون لكاديلاك يعكس ألوان سيارة الفريق في الفورمولا 1 لموسم 2026. كما تأتي الشبكة الأمامية ومقابض الأبواب بإضاءة، فيما يكشف رفع غطاء المحرك عن غطاء لمحرك مصنوع من ألياف الكربون.

أما العجلات، فيبلغ قطرها 24 بوصة، وتأتي بطلاء غرافيتي ساتاني.

وحصلت المقصورة الداخلية أيضًا على بعض التعديلات البسيطة، مع دواسات رياضية وتفاصيل داخلية تتبع الألوان الأحادية نفسها للفريق. وتكشف لوحتان تحملان أرقامًا، إحداهما على العمود الأوسط للهيكل والأخرى على الكونسول الوسطي، عن رقم السيارة من بين النماذج الـ11، فيما تظهر توقيعات بيريز بجوار الرقم.

ومن ناحية الأداء، لم يطرأ أي تغيير على الإطلاق. فلا يزال المحرك المؤلف من ثماني أسطوانات على شكل حرف "في"، بسعة 6.2 لتر، مزودًا بشاحن فائق، ليولد قوة تبلغ 682 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 653 رطلًا-قدمًا، تنتقل إلى العجلات الأربع عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 10 سرعات. وتتسارع السيارة من السكون إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 4.4 ثانية؛ وهي ليست بسرعة سيارة فورمولا 1، لكنها أكثر من كافية للاستخدام على الطرقات.

ويأتي إطلاق هذه النسخة قبل السباق الذي يخوضه بيريز على أرضه، جائزة مدينة مكسيكو الكبرى، التي تلي جولة هذا الأسبوع في أوستن. وسيكون ذلك انطلاقه رقم 300 في سباقات الجائزة الكبرى.

لكن السائق البالغ من العمر 36 عامًا ألمح إلى أن نهاية مسيرته في الفورمولا 1 تقترب. ففي حديثه إلى شبكة "تلفيسا" المكسيكية هذا الأسبوع، قال إن مشروع كاديلاك "يتطلب وقتًا أطول مما كنت أعتقد في البداية".

وقال بيريز: "أعتقد أن تحديد عدد معين من السنوات أمر صعب، لكن الأمر لن يستمر طويلًا".

وأضاف: "ما يجعلني أتردد في الاستمرار هو أطفالي".

وتابع: "أريد إنهاء مسيرتي في الفورمولا 1 بأفضل صورة ممكنة، وكل ما يمكنني قوله هو أننا سنعرف قريبًا متى سأعتزل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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