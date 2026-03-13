نريد الهدوء في حقبتنا: لماذا تحاول مرسيدس تهدئة الخلاف مع الفرق التي تزودها بالمحركات

بعد حصول جورج راسل على البول بوزيشن لسباق السبرينت في الصين بفارق 0.289 ثانية عن زميله في مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي، وبفارق كبير بلغ 0.621 ثانية عن لاندو نوريس صاحب المركز الثالث مع مكلارين، سعى توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى تهدئة الحديث عن وجود خلاف مع فرق المحركات الزبونة.

فبعد تصفيات جائزة أستراليا الكبرى الأسبوع الماضي، حين كشفت مرسيدس أخيرًا عن سرعتها الحقيقية وهيمنت على التصفيات بفارق مشابه، اتضح أن الفريق المصنّع يمتلك أفضلية على الفرق الزبونة في كيفية استغلال وحدة الطاقة لتحقيق أفضل زمن للفة. وبطبيعة الحال بدأت التذمرات، رغم أن مكلارين وويليامز كانتا الفريقين الوحيدين اللذين عبّرا عن استيائهما علنًا.

وكان جوهر الشكوى أن الفريق المصنعي كان الوحيد الذي استخدم النسخة الأحدث من وحدة الطاقة خلال تجارب البحرين الشتوية، ما ترك الفرق الزبونة أمام "فجوة معرفية" أثرت على دقة نتائج المحاكاة لديها. وقد ألمح مدير فريق ويليامز جايمس فاولز إلى أنهم تفاجؤوا بحجم تفوق مرسيدس.

وقال فاولز: "لقد كانوا أذكى منا ببساطة، ومهمتنا الآن هي اللحاق بهم. بصراحة أنا مصدوم قليلًا من مدى ذكائهم".

من جهته قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين: "المناقشات مع مرسيدس إتش.بي.بي حول الحصول على مزيد من المعلومات مستمرة منذ أسابيع".

وأضاف: "حتى خلال التجارب كنا نخرج إلى الحلبة ونشغّل السيارة ثم ننظر إلى البيانات ونقول: حسنًا هذا ما لدينا، والآن نتفاعل معه. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الأمر في الفورمولا 1".

وأكدت مرسيدس أنها أوفت بجميع التزاماتها تجاه الفرق الزبونة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات والبيانات، وأن تفوقها على الحلبة لا يعود فقط إلى إدارة وحدة الطاقة، بل إلى الأداء العام المتفوق للسيارة.

ومع ذلك استمر التوتر إلى أن عقد وولف اجتماعًا هذا الأسبوع في شنغهاي بهدف "تصفية الأجواء". وتشير المعلومات إلى أن وولف لم يحاول فقط تهدئة مخاوف الفرق الزبونة، بل سعى أيضًا إلى اتفاق لتخفيف حدة التصريحات الإعلامية حول هذه القضية.

"في النهاية يحاول الجميع بطبيعة الحال إيجاد نوع من الأفضلية لأنفسهم" قال وولف بعد تصفيات السباق القصير.

وتابع: "البعض يفعل ذلك خلف الكواليس، والبعض الآخر عبر وسائل الإعلام. لكننا ناقشنا هذا الموضوع مرة أخرى مع الفرق الزبونة. من الواضح تمامًا أن أحدًا لم يرغب في اتهام أي طرف بأي شيء. نحن نحاول إدارة الأمور ضمن إطار اللوائح".

وأشار وولف إلى أن الفوارق بدأت تتقلص بالفعل، مضيفًا: "يمكنكم أن تروا اليوم أنهم أصبحوا أقرب مرة أخرى، وربما قدم بيير غاسلي أقوى أداء على الخطوط المستقيمة".

ولا يُعد هذا مجرد تبرير إعلامي بالكامل، إذ تشير البيانات إلى أن مرسيدس بنت مفهوم سيارتها حول توازن مختلف في استعادة الطاقة. ففي حلبة ألبرت بارك كان راسل وأنتونيللي يحققان سرعات أعلى عند رأس المنعطف مقارنة بمنافسيهما، بما في ذلك الفرق التي تستخدم محركات مرسيدس، كما كانا يصلان إلى مرحلة السوبر كليبنج على الخط المستقيم الخلفي.

ويرجع ذلك إلى أن سيارة "دبليو17" تمتلك ارتكازية أكثر كفاءة وتوازنًا قويًا، ما يسمح لها بتقليل مشكلة الانزلاق الأمامي التي قد تظهر عند دخول المنعطفات بسرعات أعلى.

وبالتالي، فإن الموقف الجديد لمكلارين يعكس اعترافًا واضحًا: فإلى جانب تعلم كيفية استخراج أقصى أداء من وحدة طاقة مرسيدس، يحتاج الفريق أيضًا إلى زيادة الارتكازية في سيارته.