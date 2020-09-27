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نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة

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نحلة كبيرة منعت بوتاس من الفرملة بشكلٍ صحيح بعد الانطلاقة
من قبل:
, رئيس التحرير

كشف الفائز بسباق جائزة روسيا الكبرى فالتيري بوتاس بأنّ نحلة كبيرة ضربت بخوذة رأسه ومنعته من الفرملة بشكلٍ صحيح على المنعطف الثاني خلال معركته مع زميله لويس هاميلتون في اللّفة الأولى.

انطلق بوتاس من المركز الثالث ولكنه نجح في تجاوز ماكس فيرشتابن والتقدّم إلى المركز الثاني، إذ اقترب بشكلٍ كبير من زميله هاميلتون وتمكّن من التقدّم عليه لأمتارٍ قليلة قبل أن يخسر أفضليته على المنعطف الثاني ليتمكّن البريطاني من الابتعاد بعدها في الصدارة.

وجرّاء معاقبة هاميلتون بـ 10 ثوانٍ لخرقه لإجراءات التدرّب على الانطلاقة خارج المكان المُحدد، استعاد بوتاس الصدارة وتمكّن من الحفاظ عليها حتى النهاية ليُحقّق فوزًا سهلاً أمام فيرشتابن وهاميلتون.

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وقال بوتاس "كنت أعلم بأنّ الانطلاقة ستكون الفرصة الأولى. ولكن في الواقع كنت في موقفٍ لا يُحسد عليه كون نحلة كبيرة أو شيء ما اصطدم بخوذة رأسي في الوقت الذي كنت أحاول فيه الفرملة، لذلك لم أرَ بوضوح مكان الفرملة الصحيح".

وأضاف "ولهذا السبب خرجتُ عن مسار الحلبة قليلاً. كنت أعلم بأنه سيكون سباقًا طويلاً لا سيما وأنّ الفرص ستُتاح لي مع الإطارات، ولكن حصل بعدها هاميلتون على العقوبات. لذلك بمجرد تواجدي في المقدمة في الهواء النظيف كان أداء السيارة رائعًا إذ كان بإمكاني التحكّم بكل شيء".

بعد فوزه اليوم وإحرازه لنقطة أسرع لفة بالسباق حصد بوتاس 26 نقطة مقابل 15 نقطة لزميله إذ تقلّص الفارق بينهما إلى 44 نقطة، حيث يأمل الفنلندي الحفاظ على زخمه خلال الجولات المقبلة.

وقال "من الجيد بالتأكيد الفوز من جديد، لقد مرّ على ذلك وقتٌ طويل. أنا بحاجة إلى الحفاظ على الزخم بعد حصولي على نقاطٍ إضافية ضمن معركتي مع هاميلتون. لا يزال هناك عدد لا بأس به من السباقات إذ لا تعلم أبدًا ما قد يحصل".

واختتم "سأستمر في الضغط وسنرى كيف ستنتهي الأمور بعد ذلك".

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حول هذه المقالة

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الحدث جائزة روسيا الكبرى
قائمة السائقين فالتيري بوتاس
الكاتب خضر الراوي

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