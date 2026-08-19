شهدت الفورمولا 1 نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا في الأساس، فإن أحد جوانبه السلبية تمثل في الزيادة الكبيرة في الإساءة عبر الإنترنت الموجهة إلى السائقين وغيرهم من العاملين في قمة رياضة السيارات.

ويحاول الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفورمولا 1 التعامل مع هذه المشكلة بعدة طرق، من بينها مبادرة "متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت"، وإعلان 7 يوليو يومًا عالميًا للتحرك، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على منصاتهما لرصد التعليقات التي تتضمن كراهية وتصفيتها.

ورغم هذه الجهود، لا يزال العديد من العاملين في الرياضة مضطرين للتعامل مع الإساءة عبر الإنترنت بصورة منتظمة. ويرى فرانكو كولابينتو سائق ألبين أن ذلك يعود جزئيًا إلى عدم فهم المشاهدين دائمًا لتعقيدات بعض المواقف، لكنه يعتقد أيضًا أنها انعكاس للمجتمع.

حيث قال كولابينتو خلال مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "هكذا أصبح المجتمع في الوقت الحالي. وهذا أمر أعتقد أننا، كرياضيين، بحاجة إلى التحدث عنه بصوت أعلى قليلًا ووضع حد له".

وأضاف: "كسائقين، نحتاج إلى مساعدة الناس على فهم مدى تأثير كلماتهم في الآخرين. أعتقد أنهم لم يشعروا بذلك في حياتهم لأنهم لم يتلقوا مثل هذه الرسائل من قبل، أو ربما يعتقدون أننا لا نقرأها على أي حال".

وتابع: "لكننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها معظم الرياضيين يحذفون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعتقد أننا كبشر بحاجة إلى أن نكون أكثر وعيًا بكثير بتأثير الكلمات التي نقولها".

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وأوضح كولابينتو أن الإساءة عبر الإنترنت مرتبطة بتعقيدات الرياضة، لكنه يرى أنها في المقام الأول انعكاس لمجتمع يزداد قسوة.

وشدد كولابينتو على أن السائقين يستطيعون أيضًا أداء دورهم من خلال عدم صب المزيد من الوقود على النار، على سبيل المثال خلال المقابلات التي تجرى بعد السباقات.

حيث قال: "من جانبي، ألومنا نحن السائقين أيضًا إلى حد ما، لأننا أحيانًا نتحدث أمام وسائل الإعلام بطريقة لا نفكر فيها بحجم التأثير الذي تتركه كلماتنا".

ووقع أحد هذه الأمثلة بعد الحادث القوي الذي تعرض له أوليفر بيرمان في اليابان. وأشار سائق هاس لاحقًا إلى دور كولابينتو في الحادث خلال بودكاست، بينما يعتقد كولابينتو أن التعامل مع الأمر خلف الأبواب المغلقة كان سيكون أفضل.

حيث قال: "أرسلت له رسالة مباشرة بعد السباق ولم يجبني أبدًا. لم نتحدث عن الأمر بعد ذلك، لكنه قال هذا الكلام عني لاحقًا. هذه هي الأمور التي يمكننا حلها بطريقة مختلفة، بطريقة ستكون أسهل بكثير، ومن دون الخروج بها إلى العلن. وأعتقد أن جعل الناس يدركون أن كلماتهم لها تأثير فعلي يمثل أيضًا جزءًا مهمًا للغاية من الأمر".

هذا ويعرف كولابينتو مدى شغف مشجعي الفورمولا 1، ولا سيما جماهيره الأرجنتينية، لكنه يدعو الجميع إلى إبقاء الأمور ضمن حدود معقولة، مهما حدث على الحلبة.

إذ أوضح أن الرسائل التي تحمل الكراهية لا تؤثر فيه شخصيًا بشكل كبير، لكنه يجد الأمر أكثر إزعاجًا عندما يتعرض أفراد عائلته لها، وهو أمر سبق لماكس فيرستابن أن تحدث عنه أيضًا.

فقال: "بالنسبة إليّ شخصيًا، كفرانكو، هذه الأمور لا تؤثر فيّ كثيرًا. أتأثر فقط عندما يقول لي أشخاص من دائرتي، أشخاص أقدرهم حقًا وأثق بهم تمامًا، شيئًا ما. أستمع إليهم كثيرًا، لكن عندما يتحدث شخص خلف لوحة المفاتيح ويكتب أشياء من دون أي معرفة بما يحدث، فإن ذلك لا يؤثر فيّ على الإطلاق".