نجم فيلم "اف1" دامسون إدريس يصبح سفيرًا عالميًا لعلامة الفورمولا 1

في دوره الجديد، سيعمل إدريس على "بناء جسر بين عالم الفورمولا 1 والمشهد الثقافي والترفيهي الأوسع"، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي، كما سيحضر عددًا من عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات للمشاركة في محتوى وأنشطة ترويجية، والعمل على استقطاب شريحة جديدة من الجماهير إلى البطولة.

وقال إدريس: "لطالما انجذبت إلى المساحات التي تلتقي فيها الثقافة والأداء والدقة، والفورمولا 1 تقع تمامًا في قلب ذلك. كان لدي احترام كبير لها قبل تصوير الفيلم، لكن الاقتراب منها منحني فهمًا حقيقيًا للابتكار والشغف والكثافة الكامنة وراء كل شيء، وللمستوى الاحترافي الذي يعمل عنده السائقون".

وأضاف: "أنا متحمس حقًا لتولي هذا الدور كسفير عالمي. أن أكون جزءًا من هذا العالم الآن يعني لي الكثير، وأنا فخور بتمثيل شيء يُلهم الناس ويربطهم في جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1: "يُسعدني أن أرحب رسميًا بدامسون إدريس في عائلة الفورمولا 1. بعد دوره الرئيسي في فيلم اف1 الذي حقق أرقامًا تاريخية في شباك التذاكر وساهم في تقديم رياضتنا إلى جماهير جديدة، ينضم إلينا الآن كسفير عالمي رسمي للعلامة".

وأضاف: "نركز دائمًا في الفورمولا 1على الأصالة، ودامسون شغوف بالرياضة ويشاركنا رؤيتنا لتنميتها، لذلك من الرائع أن نواصل العمل معه. ومع منصته القوية ومكانته في مجالي الترفيه ونمط الحياة، سندفع معًا حدود الطريقة التي نصل بها إلى الجماهير".

وقد جسّد إدريس في الفيلم شخصية السائق المبتدئ جوشوا بيرس، بينما شاركه البطولة النجم الهوليوودي براد بيت في دور السائق المخضرم سوني هايز. ويتابع الفيلم قصة عودة هايز إلى الفورمولا 1 مع فريق آيبكس جي بي المتعثر، حيث يتعيّن على السائقين تحقيق فوز واحد خلال السباقات التسعة الأخيرة من الموسم لتفادي بيع الفريق.

ولضمان أكبر قدر ممكن من الواقعية، قاد إدريس وبيت سيارات آيبكس جي بي، وهي سيارات فورمولا 2 معدّلة، وتم تصوير العمل خلال عطلات نهاية أسبوع سباقات حقيقية، ما جعل طاقم الفيلم ونجومه وجوهًا مألوفة في حظيرة فرق الفورمولا 1.