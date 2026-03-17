تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

أشاد نجم التنس الإيطالي يانيك سينر بمواطنه كيمي أنتونيللي بعد أن حقق سائق مرسيدس أول فوز له في الفورمولا 1 خلال جائزة الصين الكبرى.

أحمد مجدي
منشور:
الصورة من قبل: مايكل بوتس

وجه يانيك سينر تحية خاصة لأندريا كيمي نتونيللي خلال كلمته بعد التتويج بلقب بطولة إنديان ويلز، وذلك عقب فوز سائق مرسيدس بسباقه الأول في الفورمولا 1.

وأصبح أنتونيللي ثاني أصغر فائز في تاريخ الفورمولا 1، بعدما حوّل مركز الانطلاق الأول إلى انتصار في شنغهاي، متفوقًا على زميله جورج راسل وسائقي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

"هذا لا يتعلق بالتنس، لكنه يوم مميز لإيطاليا لأنني من عشاق الفورمولا 1، ووجود سائق إيطالي شاب جدًا مثل كيمي يعيد إيطاليا إلى القمة" قال سينر.

وأضاف: "إنه أمر رائع، لذا شكرًا لك كيمي، شكرًا للفورمولا 1، ونراكم العام المقبل".

 

وكان أنتونيللي متأثرًا بشدة بعد عبوره خط النهاية وتحقيق أول فوز له في الفورمولا 1، حيث قال: "يا له من يوم لا يُصدق! هذا الفوز هو تحقيق لأحد أحلامي منذ أن قدت سيارة كارتينغ لأول مرة".

وأكمل: "أود أن أشكر عائلتي الرائعة والفريق المذهل في لاودا درايف ومورغان درايف. لم أكن لأحقق ذلك دونهم، وهذا الفوز يعني لي الكثير. لقد كانت لحظة مميزة جدًا لنا جميعًا".

 

وتابع: "لم يكن السباق سهلًا. فقدت مركزًا عند الانطلاق واضطررت للقتال لاستعادته. ثم كان علينا التعامل مع إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان، وهو أمر لم يكن سهلًا على إطارات الهارد. كان من الصعب تشغيل الإطارات، لكن لحسن الحظ تمكنا من ذلك قبل أن نتعرض لضغط من الخلف".

واختتم: "إنها طريقة رائعة لإنهاء أول سباقين متتاليين في الموسم، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل. لن نعتبر أي شيء مضمونًا، وسنواصل العمل بجد قبل اليابان لنصل إلى سوزوكا بأفضل جاهزية ممكنة".

فورمولا 1
67

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق لوكلير مدافعًا عن سباقات الفورمولا 1 في 2026: لا تبدو مصطنعة إلى هذا الحد

