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نجل توتو وولف ينجو من حادث مروّع في الكارتينغ ويصرّ على العودة إلى السباق غدًا

تعرض جاك وولف، نجل مدير فريق مرسيدس توتو وولف، لحادث مروّع خلال نهائي "آي إيه إم إي واريور"، لكنه يصرّ على المشاركة مجددًا في اليوم التالي.

منشور: 23-10-2026

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توتو وولف وابنه جاك

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

إذا كان هناك من شكّك يومًا في أن جاك وولف ورث شغف السباقات الذي لا يعرف التراجع عن والديه، توتو وولف، مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1، وسوزي وولف، المديرة العامة لأكاديمية الفورمولا 1، فقد تبددت تلك الشكوك تمامًا اليوم.

فقد تعرض موهبة الكارتينغ البالغ من العمر تسع سنوات لحادث ضخم ومروّع خلال نهائي "آي إيه إم إي واريور" لعام 2026، لكنه، بدلًا من أن يفقد شجاعته، يطالب بالفعل بالعودة إلى مقعد القيادة.

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فوضى في اللفة الأخيرة

كان جاك، الذي تُوّج مؤخرًا بأول ألقابه في فئة X30 U10 ضمن سلسلة "آي إيه إم إي" الإيطالية، بعد سلسلة من النتائج المهيمنة خلال الصيف، ينافس في مقدمة الترتيب خلال اللفة الأخيرة من نهائي فئة X30 Mini، عندما سارت الأمور على نحو كارثي.

وبحسب ما ظهر في اللقطات، كان كل من الغاهودي ووولف متقدمين بوضوح على بقية المنافسين، فيما كان الآخرون يتنافسون على المركز الثالث، قبل أن تتشابك العجلات الأمامية بين المتسابقين.

وأدى التصادم إلى انزلاق سيارات الكارتينغ، بينما قُذف أحد السائقين القادمين من الخلف بعنف فوق السيارات المتشابكة.

وقال المعلّق، وقد بدا عليه الذهول من قوة الاصطدام: "انظروا، لقد طار مباشرة فوقها... لقد كان أوزونوف".

وأضاف: "لا أعرف كيف لم تنقلب سيارة الغاهودي هناك... كما تلقى جاك وولف ضربة قوية على كتفه".

فقد حلّقت سيارة الكارتينغ القادمة من الخلف مباشرة فوق رأس جاك، واصطدمت بكتفه أثناء هبوطها. وبدا الاصطدام عنيفًا للغاية، خصوصًا بالنظر إلى أن السائق لا يتجاوز التاسعة من عمره.

عزيمة متسابق بالفطرة

لحسن الحظ، تمكن جاك وولف من الخروج من سيارة الكارتينغ المحطمة بمفرده.

وأكد النقل المباشر بعد رفع الأعلام الحمراء بوقت قصير: "نأمل أن يكون بخير. لقد شاهدناه واقفًا على قدميه ويتحدث مع مسؤولي السباق".

كما قدّم الصحفي المتخصص في رياضة المحركات توماس ماهر تحديثًا مطمئنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادث.

وكتب ماهر: "حادث صادم في سباقات الكارتينغ اليوم، شارك فيه جاك، نجل توتو وولف. لحسن الحظ، هو بخير، رغم حاجته إلى بعض العلاج البسيط بعد خروجه من الحادث".

لكن ما حدث بعد ذلك هو ما أثبت بالفعل أن السباقات تجري في عروق جاك. فعلى الرغم من تلقيه ضربة قوية على كتفه وحاجته إلى الرعاية الطبية، فإنه لا يفكر مطلقًا في التراجع.

وكشف ماهر: "إنه مصرّ تمامًا على المشاركة في السباقات مجددًا غدًا، وهو ما يُظهر عزيمة مبكرة لافتة".

إن خروج طفل في التاسعة من عمره سالمًا من حادث حلّقت خلاله سيارة كارتينغ فوق رأسه، ثم سؤاله فورًا عن موعد عودته إلى السباق، أمر استثنائي بكل المقاييس. وبينما يشعر توتو وسوزي وولف على الأرجح بارتياح هائل هذه الليلة، فلا شك أنهما يشعران أيضًا بفخر كبير بصلابة ابنهما وشجاعته.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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