نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

سجل الأسترالي صاحب الـ 34 عامًا أفضل نتيجة له في الفورمولا 1 منذ جائزة روسيا الكبرى 2021 بعدما حافظ على مركز انطلاقه الرابع في سباق ميامي القصير اليوم.

وبعد أن خسر الدي آر اس خلف سيرجيو بيريز، واجه ريكاردو ضغطًا متواصلًا من كارلوس ساينز سائق فيراري لما تبقى من السباق، لكنه تمكن من حجز زميله السابق ليتقدم ويسجل أفضل نتيجة له مع فريقه آربي حتى الآن.

"كل نتيجة كبيرة تبدو ضرورية" قال ريكاردو، مُضيفًا: "أنا سعيد جدًا، إنه شعور قوي. كما أن تلك النتيجة تدعم نتيجة التصفيات".

وتابع: "إنه شعور رائع جدًا، ومن الرائع كذلك أن تُسكت بعض الأفواه".

وعند سؤاله عما صنع الفارق في أدائه، قال ريكاردو: "لقد غيرنا الهيكل في الصين، وعلى الفور وبصراحة شعرت بأمر ما. وكأنني بت أشعر بالسيارة أكثر، وأمتلك المزيد من الثقة فيما ستمنحه لي".

وأكمل: "كانت هنالك حلقة مفقودة بالمقارنة مع يوكي في بداية العام. أعتقد بأنه كان هنالك أمر ما في الهيكل، حتى وإذا ما يزال الفريق لا يعتقد هذا. ومن ثم كان هنالك أيضاً تحديث الأرضية هنا، والذي أظن بأنه ساعد في المنعطفات السريعة".