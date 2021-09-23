نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها

مع دخول خدمات البثّ بشكل أكبر في المنافسة أمام القنوات التلفزيونية التقليدية من أجل حقوق بثّ الأحداث الرياضية، تصاعدت التكهنات بأنّ خطط بثّ الفورمولا واحد قد تسلك طريقًا مختلفة على المدى الطويل.

حيث أظهرت أمازون على سبيل المثال أنّ صفقاتها الأخيرة لبثّ أحداث حصرية في رياضتي كرة القدم والتنس يُمكن أن تنجح في جذب اهتمام الناس لمحتوى آخر بخلاف الأفلام والمسلسلات، إذ أنّ الفورمولا واحد ستكون خيارًا رياضيًا منطقيًا لتعزيز نسب المشاهدة.

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لكن وبينما تمتعت نتفليكس بنجاح باهر مع سلسلتها عن الفورمولا واحد "قد للنجاة"، إلّا أنّ الشركة متحفّظة أكثر من ناحية جوانب البثّ المباشر التي تبتعد عن جوهر عملها.

وتتحفّظ نتفليكس تحديدًا حول بثّ الأخبار أو الأحداث الرياضية المباشرة كونه لا ضمانة بأنّ يكون المنتج النهائي جيّدًا بالقدر الكافي. حيث ترغب الشركة دومًا بأن يكون لها سيطرة كاملة على أيّ محتوى يُعرض لديها.

وضمن معرض حديثه خلال حوار حصري مع شبكة الأخبار الألمانية دير سبيغل، صرّح ريد هاستنغز الرئيس التنفيذي لنتفليكس قائلًا: "الأخبار بطبيعتها سياسية، وتختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى. لذلك من الصعب بث الأخبار كشركة عالمية من دون اكتساب أعداء. قد يكون ذلك سهلًا لدى من يعملون ضمن أسواق إقليمية فقط. إلى جانب أنّنا نصنع محتوى للتسلية وليس إخباري".

وأضاف: "المحتوى الصحفي يجب أن تكون له معايير وأن يتّبع إطارًا أخلاقيًا. كما أنّنا نبتعد كذلك عن الأحداث الرياضية المباشرة".

هذا وأوضح هاستنغز أن السبيل الوحيد كي تفكّر نتفليكس في دخول عالم البث الرياضي المباشر هو إذا ما امتلكت المنصّة الرياضية بأكملها، مثلما تفعل ليبرتي ميديا مع الفورمولا واحد في الوقت الحالي.

وضمن تعليق مثير للاهتمام، ألمح هاستنغز أنّه وإذا ما عُرضت الفورمولا واحد للبيع من جديد، فإنّ نتفليكس قد تفكّر بجدية في التقدّم بعرض لشرائها.

حيث قال: "ليست لدينا سيطرة على المحتوى عندما يتعلق الأمر ببث الأحداث الرياضية. فلا نملك الدوري الألماني على سبيل المثال، والذي بوسعه عقد صفقات مع من يريد. لكنّ ذلك النوع من السيطرة سيكون مناسبًا لنا لنكون قادرين على توفير صفقة آمنة لعملائنا".

وأكمل: "قبل بضعة أعوام، تمّ بيع الحقوق التجارية للفورمولا واحد. ولم نكن حينها من بين المتقدمين بعروض، لكننا اليوم قد نفكّر في ذلك إذا ما سنحت الفرصة".