تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاس تؤكّد بقاء شوماخر ومازيبين مع الفريق لموسم 2022 التالي / هل ترك إينزينغر مهامه في بورشه خطوة استباقية لفولكسفاغن للانغماس في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 أخبار

نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها

من قبل:
, محرر

ألمحت نتفليكس إلى أنها قد تفكّر في تقديم عرض لشراء الفورمولا واحد إذا ما كان ذلك متاحًا، وهذا من أجل ضمان أن يكون لها السيطرة المطلوبة كي تبثّ سباقات البطولة بشكل مباشر.

نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها

مع دخول خدمات البثّ بشكل أكبر في المنافسة أمام القنوات التلفزيونية التقليدية من أجل حقوق بثّ الأحداث الرياضية، تصاعدت التكهنات بأنّ خطط بثّ الفورمولا واحد قد تسلك طريقًا مختلفة على المدى الطويل.

حيث أظهرت أمازون على سبيل المثال أنّ صفقاتها الأخيرة لبثّ أحداث حصرية في رياضتي كرة القدم والتنس يُمكن أن تنجح في جذب اهتمام الناس لمحتوى آخر بخلاف الأفلام والمسلسلات، إذ أنّ الفورمولا واحد ستكون خيارًا رياضيًا منطقيًا لتعزيز نسب المشاهدة.

اقرأ أيضاً:

لكن وبينما تمتعت نتفليكس بنجاح باهر مع سلسلتها عن الفورمولا واحد "قد للنجاة"، إلّا أنّ الشركة متحفّظة أكثر من ناحية جوانب البثّ المباشر التي تبتعد عن جوهر عملها.

وتتحفّظ نتفليكس تحديدًا حول بثّ الأخبار أو الأحداث الرياضية المباشرة كونه لا ضمانة بأنّ يكون المنتج النهائي جيّدًا بالقدر الكافي. حيث ترغب الشركة دومًا بأن يكون لها سيطرة كاملة على أيّ محتوى يُعرض لديها.

وضمن معرض حديثه خلال حوار حصري مع شبكة الأخبار الألمانية دير سبيغل، صرّح ريد هاستنغز الرئيس التنفيذي لنتفليكس قائلًا: "الأخبار بطبيعتها سياسية، وتختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى. لذلك من الصعب بث الأخبار كشركة عالمية من دون اكتساب أعداء. قد يكون ذلك سهلًا لدى من يعملون ضمن أسواق إقليمية فقط. إلى جانب أنّنا نصنع محتوى للتسلية وليس إخباري".

وأضاف: "المحتوى الصحفي يجب أن تكون له معايير وأن يتّبع إطارًا أخلاقيًا. كما أنّنا نبتعد كذلك عن الأحداث الرياضية المباشرة".

هذا وأوضح هاستنغز أن السبيل الوحيد كي تفكّر نتفليكس في دخول عالم البث الرياضي المباشر هو إذا ما امتلكت المنصّة الرياضية بأكملها، مثلما تفعل ليبرتي ميديا مع الفورمولا واحد في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاً:

وضمن تعليق مثير للاهتمام، ألمح هاستنغز أنّه وإذا ما عُرضت الفورمولا واحد للبيع من جديد، فإنّ نتفليكس قد تفكّر بجدية في التقدّم بعرض لشرائها.

حيث قال: "ليست لدينا سيطرة على المحتوى عندما يتعلق الأمر ببث الأحداث الرياضية. فلا نملك الدوري الألماني على سبيل المثال، والذي بوسعه عقد صفقات مع من يريد. لكنّ ذلك النوع من السيطرة سيكون مناسبًا لنا لنكون قادرين على توفير صفقة آمنة لعملائنا".

وأكمل: "قبل بضعة أعوام، تمّ بيع الحقوق التجارية للفورمولا واحد. ولم نكن حينها من بين المتقدمين بعروض، لكننا اليوم قد نفكّر في ذلك إذا ما سنحت الفرصة".

المشاركات
التعليقات
هاس تؤكّد بقاء شوماخر ومازيبين مع الفريق لموسم 2022

المقال السابق

هاس تؤكّد بقاء شوماخر ومازيبين مع الفريق لموسم 2022

المقال التالي

هل ترك إينزينغر مهامه في بورشه خطوة استباقية لفولكسفاغن للانغماس في الفورمولا واحد؟

هل ترك إينزينغر مهامه في بورشه خطوة استباقية لفولكسفاغن للانغماس في الفورمولا واحد؟
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري ستستعمل وحدة الطاقة المحدّثة في جولة روسيا

4 س
2
فورمولا 1

بينوتو: فيراري تواجه صعوبات في إيجاد فرصٍ لناشئيها ضمن الفورمولا واحد

26 دقيقة
3
فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

4
فورمولا 1

فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن

15 دقيقة
5
فورمولا 1

نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها

1 س
أحدث الأخبار
فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن
فورمولا 1

فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن

15د
بينوتو: فيراري تواجه صعوبات في إيجاد فرصٍ لناشئيها ضمن الفورمولا واحد
فورمولا 1

بينوتو: فيراري تواجه صعوبات في إيجاد فرصٍ لناشئيها ضمن الفورمولا واحد

26د
هل ترك إينزينغر مهامه في بورشه خطوة استباقية لفولكسفاغن للانغماس في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1

هل ترك إينزينغر مهامه في بورشه خطوة استباقية لفولكسفاغن للانغماس في الفورمولا واحد؟

31د
نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها
فورمولا 1

نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها

1 س
هاس تؤكّد بقاء شوماخر ومازيبين مع الفريق لموسم 2022
فورمولا 1

هاس تؤكّد بقاء شوماخر ومازيبين مع الفريق لموسم 2022

2 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

أحمد مجدي More from
أحمد مجدي
برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير" جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

ريد بُل: لدينا أدلة جديدة ستضع حادثة سيلفرستون "ضمن منظور مختلف" جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

ريد بُل: لدينا أدلة جديدة ستضع حادثة سيلفرستون "ضمن منظور مختلف"

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

الأكثر شعبية اليوم

فيراري ستستعمل وحدة الطاقة المحدّثة في جولة روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ستستعمل وحدة الطاقة المحدّثة في جولة روسيا

بينوتو: فيراري تواجه صعوبات في إيجاد فرصٍ لناشئيها ضمن الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: فيراري تواجه صعوبات في إيجاد فرصٍ لناشئيها ضمن الفورمولا واحد

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن

نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها
فورمولا 1 فورمولا 1

نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021

مكلارين تستحوذ على حصّة الأغلبيّة من فريق "آرو مكلارين" في الإندي كار
إندي كار إندي كار

مكلارين تستحوذ على حصّة الأغلبيّة من فريق "آرو مكلارين" في الإندي كار

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

أحدث الأخبار

فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن

بينوتو: فيراري تواجه صعوبات في إيجاد فرصٍ لناشئيها ضمن الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: فيراري تواجه صعوبات في إيجاد فرصٍ لناشئيها ضمن الفورمولا واحد

هل ترك إينزينغر مهامه في بورشه خطوة استباقية لفولكسفاغن للانغماس في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل ترك إينزينغر مهامه في بورشه خطوة استباقية لفولكسفاغن للانغماس في الفورمولا واحد؟

نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها
فورمولا 1 فورمولا 1

نتفليكس "قد تفكّر" في شراء الفورمولا واحد من أجل بثّ سباقاتها

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.