نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لوثائقي "شوماخر" المنتظر

من المقرر عرض الوثائقي على نتفليكس في 15 سبتمبر/أيلول المُقبل، حيث سيستكشف نجاحات شوماخر في الفورمولا واحد وحياته خارج الحلبات مع دعم كامل من عائلته.

وقد تمّ الإعلان عن الفيلم في يوليو/تموز الماضي، لكنّ نتفليكس قامت بطرح الإعلان الترويجي الآن.

ويتضمّن ذلك الإعلان لقاءات مع والد شوماخر، زوجته، ونجليه، بما فيهما سائق هاس الحالي ميك شوماخر والذي قال: "عندما أنظر إليه، أفكّر: أرغب بأنّ أكون مثل هذا الرجل".

كما يشهد الإعلان كذلك ظهور بطل العالم أربع مرات وسائق أستون مارتن الحالي فيتيل، والذي لطالما تطلّع إلى شوماخر على مدار مسيرته التسابقية.

ويسجّل وثائقي "شوماخر" أحدث أعمال نتفليكس عن الفورمولا واحد ورياضة السيارات، وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي حققته سلسلة "قُد للنجاة" التي يتمّ الآن تصوير موسمها الرائع.

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في المقابل، فقد تمّ وصف الفيلم من قِبَل مديرة أعمال شوماخر لفترة طويلة، سابين كيم، بأنه "هدية العائلة إلى الزوج والأب المحبوب شوماخر".

"أعاد مايكل شوماخر تعريف الصورة الاحترافية لسائق السباقات ووضع معايير جديدة" قالت سابين وقت الإعلان عن الوثائقي.

وتابعت: "ضمن سعيه للكمال، لم يتوانَ عن دفع نفسه أو فريقه إلى الأمام، لتحقيق نجاحات رائعة. لقد نال إعجاب الجميع حول العالم حيال خصاله القيادية. كما وجد القوة خلف سعيه هذا والتوازن المطلوب ضمن عائلته، الذين يحبهم بلا حدود".

واسترسلت: "بهدف الحفاظ على حياته الخاصة كمصدر لقوته، حيث عمل بشكل متواصل على الفصل بين حياته الخاصة والعامة. الفيلم يتكلم عن كلا العالمين. إنه هدية من عائلته إلى الزوج والأب الذي يحبونه أشدّ الحب".

فيما صرّحت فانيسا نوكر مخرجة الفيلم أنّ زوجة شوماخر، كورينا، كانت "الداعم الأكبر لهذا العمل".

كما أضافت قائلة: "لقد أرادت التأكد من أن العمل يعكس الوقائع بالفعل، ويُظهر مايكل بشخصيته الحقيقية، بجميع مشاعره وتقلباته، من دون أيّ مداراة أو تحوير. لقد كانت رائعة وشجاعة بما يكفي لتسمح لنا بإكمال العمل كما أردنا، ونحن احترمنا هذا بالطبع وحافظنا على حدود الاحترافية في التعامل. إنها امرأة متميزة ومُلهمة أثرت فينا جميعًا".