نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

بعد النجاح الذي حققه أوّل موسمين من السلسلة، تواجدت شركة الإنتاج "بوكس تو بوكس فيلمز" من جديد في بادوك الفورمولا واحد خلال موسم 2020 لتصوير الموسم الثالث.

وقد تواصل ذلك رُغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا، ما دفع إلى اعتبار أعضاء طاقم الإنتاج جزءًا من الفقاعات الحيوية للفرق خلال السباقات من أجل تجميع المحتوى المطلوب.

اقرأ أيضاً: فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021

وقد أعلنت الفورمولا واحد الشهر الماضي بأنّ الموسم الثالث من السلسلة الشيّقة سيصدر في 19 مارس/أذار المُقبل، قبل 9 أيام من انطلاق موسم 2021 في الفورمولا واحد.

وقد تمّ الكشف عن إعلان تشويقي في ذلك الوقت، لكنّ الإعلان الترويجي الكامل أصدرته نتفليكس اليوم قُبيل الموسم الجديد.

ويُظهر الإعلان الرسمي إثارة ما يدور خلف كواليس عدد من السباقات، إذ من المتوقع أن تكون الفرق العشرة جميعها جزءًا من السلسلة مرة أخرى.



وقد علّق بيان من الفورمولا واحد في هذا الشأن قائلًا: "ضمن أكثر المواسم درامية حتى الآن، سيكون المشجعون على موعد مُجددًا مع جولة خلف كواليس البطولة ليستكشفوا المعارك التي تخوضها الفرق والسائقون نحو الفوز في عامٍ غير مسبوق، إذ سيتمّ إصدار السلسلة المؤلفة من عشر حلقات في 19 مارس/أذار".

وأضاف البيان: "معارك محتدمة، منافسة شرسة، منصّات تتويج غير متوقعة واللقب السابع المذهل الذي سجله لويس هاميلتون، كلها أمور ستضمن أن يكون هذا الموسم من السلسلة هو الأكثر إثارة ودرامية حتى الآن".

هذا ومن المتوقّع أن تكون حادثة رومان غروجان المروّعة في جائزة البحرين الكبرى من أبرز أحداث السلسلة، حيث يُظهر الإعلان الترويجي مشاركة الفرنسي في حوار إلى جانب زوجته ماريون.