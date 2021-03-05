نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
260 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
272 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
281 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

كشفت شبكة نتفليكس عن الإعلان الترويجي الكامل للموسم المُقبل من سلسلة "الفورمولا واحد: قُد للنجاة"، والذي تستكشف فيه ما دار خلف كواليس موسم 2020.

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

بعد النجاح الذي حققه أوّل موسمين من السلسلة، تواجدت شركة الإنتاج "بوكس تو بوكس فيلمز" من جديد في بادوك الفورمولا واحد خلال موسم 2020 لتصوير الموسم الثالث.

وقد تواصل ذلك رُغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا، ما دفع إلى اعتبار أعضاء طاقم الإنتاج جزءًا من الفقاعات الحيوية للفرق خلال السباقات من أجل تجميع المحتوى المطلوب.

اقرأ أيضاً:

وقد أعلنت الفورمولا واحد الشهر الماضي بأنّ الموسم الثالث من السلسلة الشيّقة سيصدر في 19 مارس/أذار المُقبل، قبل 9 أيام من انطلاق موسم 2021 في الفورمولا واحد.

وقد تمّ الكشف عن إعلان تشويقي في ذلك الوقت، لكنّ الإعلان الترويجي الكامل أصدرته نتفليكس اليوم قُبيل الموسم الجديد.

ويُظهر الإعلان الرسمي إثارة ما يدور خلف كواليس عدد من السباقات، إذ من المتوقع أن تكون الفرق العشرة جميعها جزءًا من السلسلة مرة أخرى.

 


وقد علّق بيان من الفورمولا واحد في هذا الشأن قائلًا: "ضمن أكثر المواسم درامية حتى الآن، سيكون المشجعون على موعد مُجددًا مع جولة خلف كواليس البطولة ليستكشفوا المعارك التي تخوضها الفرق والسائقون نحو الفوز في عامٍ غير مسبوق، إذ سيتمّ إصدار السلسلة المؤلفة من عشر حلقات في 19 مارس/أذار".

وأضاف البيان: "معارك محتدمة، منافسة شرسة، منصّات تتويج غير متوقعة واللقب السابع المذهل الذي سجله لويس هاميلتون، كلها أمور ستضمن أن يكون هذا الموسم من السلسلة هو الأكثر إثارة ودرامية حتى الآن".

هذا ومن المتوقّع أن تكون حادثة رومان غروجان المروّعة في جائزة البحرين الكبرى من أبرز أحداث السلسلة، حيث يُظهر الإعلان الترويجي مشاركة الفرنسي في حوار إلى جانب زوجته ماريون.

المشاركات
التعليقات
فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021

المقال السابق

فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021

35دقيقة
2
فورمولا 1

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه

3
فورمولا 1

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي

4
فورمولا 1

فيراري قلقة من "مفاتيح التطوير المجانية" لمنافسيها في 2021

5
فورمولا 1

فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون

20س
أحدث الأخبار
نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"
فورمولا 1

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

23د
فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021
فورمولا 1

فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021

35د
فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه
فورمولا 1

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"
فورمولا 1

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"

شتاينر: يمكن للفورمولا واحد التصرف بسرعة إن دعت الضرورة لخفض الإنفاق
فورمولا 1

شتاينر: يمكن للفورمولا واحد التصرف بسرعة إن دعت الضرورة لخفض الإنفاق

أحدث ملفات الفيديو
نظرة على سيارة أستون مارتن 2021 01:01
فورمولا 1

نظرة على سيارة أستون مارتن 2021

النواحي التي لا ترغب مرسيدس بالكشف عنها في سيارة 2021 12:02
فورمولا 1
04-03-2021

النواحي التي لا ترغب مرسيدس بالكشف عنها في سيارة 2021

فيتيل يتكلم عن سبب انضمامه إلى أستون مارتن 01:09
فورمولا 1
04-03-2021

فيتيل يتكلم عن سبب انضمامه إلى أستون مارتن

الكشف عن سيارة أستون مارتن 02:37
فورمولا 1
04-03-2021

الكشف عن سيارة أستون مارتن "إيه.أم.آر21" 2021

أستون مارتن تعود إلى الفورمولا واحد 02:55
فورمولا 1
04-03-2021

أستون مارتن تعود إلى الفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021

فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون

شتاينر: يمكن للفورمولا واحد التصرف بسرعة إن دعت الضرورة لخفض الإنفاق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شتاينر: يمكن للفورمولا واحد التصرف بسرعة إن دعت الضرورة لخفض الإنفاق

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي

مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟

النظرة الأولى على سيارة مرسيدس الجديدة "دبليو12" لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

النظرة الأولى على سيارة مرسيدس الجديدة "دبليو12" لموسم 2021

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه

أحدث الأخبار

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.