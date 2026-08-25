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نتفليكس تجدد سلسلة " قُد للنجاة" لموسم تاسع

أعلنت شبكة نتفليكس رسميًا عودة سلسلتها الوثائقية "قُد للنجاة" أو "درايف تو سرفايف" التي تستعرض ما يحدث خلف الكواليس في الفورمولا 1، مع موسم تاسع يركز على موسم 2026 الجاري.

ليديا مي خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس قُد للنجاة، الموسم الثامن

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدسقُد للنجاة، الموسم الثامن

الصورة من قبل: نتفليكس

عُرضت السلسلة الوثائقية للمرة الأولى في عام 2019، وقدمت للمشاهدين وصولًا غير مسبوق إلى كواليس البطولة، إلى جانب إلقاء نظرة عن قرب على الحياة الخاصة للسائقين خارج الحلبة.

وقال جيمس غاي-ريس وبول مارتن، المنتجان التنفيذيان في شركة بوكس تو بوكس، الشركة المنتجة للبرنامج: "نحن متحمسون جدًا للتحضير للموسم التاسع من هذه السلسلة الأيقونية".

وأكملا: "سنتعمق هذا العام في الجوانب الخفية لهذه الرياضة الرائعة، وهي جوانب لم نشاهدها من قبل".

وعلى الرغم من أن السلسلة تعرضت لبعض الانتقادات بسبب خيارات المونتاج الإبداعية التي هدفت إلى تعزيز الإثارة ضمن صيغة برنامج الواقع، لكنها لعبت دورًا مهمًا في نمو قاعدة جماهير الفورمولا 1، وخصوصًا في الولايات المتحدة.

وتحدث غاي-ريس عن تأثير السلسلة الوثائقية في مقابلة مع موقع الفورمولا 1 في عام 2023.

حيث قال: "نحن فخورون للغاية بكوننا جزءًا من هذا". 

وأكمل: "هناك أيضًا شعور كبير بالرضا لكوننا من الرواد في هذا المجال". 

وتابع: "أعتقد أن هذه السلسلة تبدو وكأنها أول برنامج تواصل رئيسي يحقق مثل هذا التأثير العميق، على الأقل من حيث الأمثلة خارج المملكة المتحدة".

واسترسل: "لقد رأينا جميعًا الإحصاءات التي تُظهر تحولًا ديموغرافيًا والوصول إلى جمهور أصغر سنًا. ومع وجود الكثير من الخيارات أمام المستهلكين، من الصعب على أي مؤسسة كبرى الحفاظ على مكانتها".

 

وأكمل: "إن جذب مثل هذا الجمهور الكبير والجديد إلى رياضة، كانت تستحق هذا الاهتمام بوضوح، وكان على شخص ما فقط أن يفتح أبوابها، أمر مُرضٍ للغاية".

واختتم: "رؤية أن كل هذا ليس مصادفة، وأنها تستمر في النمو مع كل موسم... إنه لشرف حقيقي لنا ونحن نحبها كثيرًا. إنها سلسلة صعبة جدًا في الإنتاج، لكننا نحب العملية وهذا العالم. آمل أن تستمر لسنوات عديدة!"

وسيركز الموسم التاسع من السلسلة الوثائقية على موسم الفورمولا 1 لعام 2026.

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