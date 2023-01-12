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نتفلكس تكشف موعد طرح الموسم الخامس من سلسلة "قُد للنجاة"

أكدت شبكة نتفلكس موعد طرحها للموسم الخامس من السلسلة الوثائقية "قُد للنجاة".

نتفلكس تكشف موعد طرح الموسم الخامس من سلسلة "قُد للنجاة"

كشف إعلان تشويقي للموسم الجديد موعد طرجه والذي سيكون في 24 فبراير/شباط المُقبل، قبل أسبوع من الجولة الافتتاحية لموسم 2023 في البحرين.

وسيغطي الموسم الخامس من السلسلة ما دار في موسم 2022، والذي سجل فيه ماكس فيرستاين لقبه الثاني على التوالي.

ويُظهر الإعلان التشويقي ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة وهو يناقش تغييرات القوانين والتي دخلت حيز التطبيق في الموسم الماضي، حيث كان يقول: "السائقون سيحبون ذلك كونهم مقاتلون، مثل الكولسيوم".

 

هذا وظهر فيرستابن كذلك في الإعلان، حيث سيكون متواجدًا في اللقاءات ضمن هذا الموسم، بعد غيابه في الموسم الرابع لما اعتقد بأنه "صراعات زائفة" في الخطوط القصصية للوثائقي.

وبالرُغم من أنه سبق وصرح بأنه لا يخطط لتغيير وجهة نظره والعودة إلى السلسلة، لكنه عدل عن ذلك بعد "محادثات جيدة" مع المنتجين كي تكون له الكلمة العليا في الكيفية التي سيتم تصويره بها.

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