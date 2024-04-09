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نتائج المحاكاة المقلقة تصب في اتجاه تعديلات لخطط الأجزاء الانسيابية المتحركة في سيارات 2026

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن خطط السماح بأجزاء انسيابية متحركة في السيارات بدءاً من موسم 2026 في طريقها للتعديل وذلك بعد نتائج مقلقة لعمليات المحاكاة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

مارك ساتون/ صور لات

كجزء من عملية رفع تأدية السيارات بهدف المساعدة في تعويض الأداء مع وحدات الطاقة الجديدة كلياً والتي ستولد الطاقة بنسبة 50-50 من محرك الاحتراق الداخلي ومن المكوّن الكهربائي، كانت البطولة قد قررت السماح بأجزاء انسيابية متحركة لتعزيز السرعة على المقاطع المستقيمة.

لكن وبعد عمليات المحاكاة، كشف مصدر مطلع، أنه وفي حال كانت إعدادات الجانح الخلفي في أخفض مستويات الجرّ، والمحرك بالطاقة القصوى، فإن السيارة قد تصبح غير قابلة للقيادة على الإطلاق.

فقد يتعرض السائقون لانزلاقات على المقاطع المستقيمة أثناء التسارع، وقد يفقدون القدرة على خوض أبسط المنعطفات دون انزلاق القسم الخلفي.

ومثل هذه الأمور تحصل بسبب تغيير في التوازن الانسيابي يقدر بثلاثة أضعاف ما نشهده حالياً مع نظام الحد من الجر "دي آر أس". 

وأشار المصدر إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع انزلاق ودوران السيارات هو قيادتها بشكل محافظ جداً لدرجة أنها ستصبح أبطأ من سيارات الفورمولا 2.

ويبدو أن ممثلين عن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قاموا مؤخراً بزيارة منشآت الفرق للحصول على فهم أفضل إزاء ما يجري وما يمكن الخروج به من نتائج المحاكاة.

وأشار مصدر من "فيا" إلى أن الاستنتاج الذي تم التوصل إليه، بأن القطع الانسيابية المتحركة لا تعمل عند تطبيقها على الجانح الخلفي لوحده.

بدلاً من ذلك، كانت "فيا" قد قررت تطبيقها في كل من الجانح الأمامي والخلفي بالتوافق مع بعضهما البعض كي تقدم السيارات الأداء المنشود.

لكن ومع ضمان عمل الجانحين معاً، فإن ذلك قد يقلص من الفروقات الانسيابية التي تسببت بالمشاكل في عمليات المحاكاة السابقة تلك.

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وضمن جهود مواصلة العمل على القوانين الانسيابية التي سيتم تقديمها قبل شهر يونيو، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه يرحب بفريق عمل "فيا" كي يستمع لمخاوف ريد بُل إزاء تلك النتائج.

وكان هورنر قد حذّر سابقاً بأن الفورمولا واحد تخاطر بتقديم سيارات "فرانكشتانية" لأنه هناك ضرورة لتناسب قوانين الهيكل مع وحدات الطاقة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن هناك بعض التقدم الجيد. أعتقد أن ’فيا’ أخذت بعضاً من انطباعاتنا وآرائنا".

وأكمل: "نحن ننتظر قوانين الهيكل لموسم 2026، والتي ستكون محورية للغاية حيال كيفية تناسبها مع وحدات الطاقة تلك".

وأضاف: "فرق العمل المختلفة تسير بجدّ نحو ذلك ومن المهم الوصول لنتائج في المستقبل القريب".

وحين سُئِل إن كانت موجودات المحاكاة تسبب بعض القلق، أجاب هورنر: "القوانين ستطبق على الجميع في نهاية المطاف".

وأكمل: "علينا فهمهما وتطبيقها. لا أعتقد أننا خائفون مما ستكون عليه القوانين، فستكون تلك نقطة بداية للجميع".

واختتم: "حين يكملونها، حينها لن تكون هناك شكوك حيال أية مشاكل محتملة، لكن هذا ليس بالأمر المختلف عن أي تغييرات سابقة في القوانين".

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