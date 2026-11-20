فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

نايكي تنضم إلى الفورمولا 1 كشريك للملابس الرياضية

نايكي تحل مكان بوما كمورّد رسمي للفورمولا 1، مع إطلاق مجموعات مستوحاة من البطولة.

منشور: 20-11-2026

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نايكي والشراكة مع الفورمولا 1

انضمت شركة نايكي العملاقة للملابس الرياضية إلى الفورمولا 1 بصفتها شريكًا رسميًا ومورّدًا للملابس الموحدة، لتحل مكان بوما اعتبارًا من بداية موسم 2027.

وكما تردّد منذ فترة طويلة، ستبدأ نايكي بتوفير الملابس والأحذية للعاملين في الفورمولا 1 مع انطلاق الموسم المقبل، في شراكة تمتد أيضًا إلى أكاديمية الفورمولا 1، التي اعتمدت هي الأخرى على تجهيزات بوما حتى هذا العام.

كما ستطرح الشركة مجموعات تجارية مستوحاة من الفورمولا 1، على أن تُطرح المجموعة الأولى للبيع يوم الجمعة، وتتمحور حول جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وجاء في الإعلان: "ستضخ نايكي طاقة جديدة في قمة رياضة المحركات من خلال مجموعات محدودة تركز على الأناقة والأداء وأسلوب الحياة، وتشمل الأحذية والملابس والإكسسوارات، إلى جانب ابتكارات في مجال الأداء وتجارب خلال عطلات نهاية أسبوع السباقات، تستهدف الجيل المقبل من الرياضيين والمشجعين".

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وأضاف الإعلان: "سيحظى المشجعون بإلقاء نظرة أولى على المجموعة يوم 20 نوفمبر، مع طرح المجموعة المحدودة الخاصة بجائزة لاس فيغاس الكبرى بالتعاون مع الفورمولا 1 ونايكي، في مركز الفورمولا 1 ومتاجر نايكي في لاس فيغاس".

وقال إليوت هيل، الرئيس التنفيذي لشركة نايكي: "تقوم الفورمولا 1 على المنافسة والسرعة والسعي المستمر نحو الابتكار. وهذه عقلية الرياضيين، وهي عقلية نتشاركها في نايكي. معًا، أمامنا فرصة هائلة لضخ طاقة جديدة في هذه الرياضة، وخدمة رياضييها وإلهام المشجعين حول العالم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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