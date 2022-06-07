ناكاغامي "فقد كلّ سمعته" بين الدرّاجين بعد حادث برشلونة

وجد ناكاغامي درّاج "ال سي آر" هوندا نفسه تحت نيران رينز بعد أن احتكّ الثنائيّ في جائزة إيطاليا الكبرى وسقط الأخير لينسحب من السباق.

ومن ثمّ سقط ناكاغامي في انطلاقة سباق الأحد في كتالونيا بعد أن كبح بشكلٍ عدائيّ للغاية في المنعطف الأوّل وأطاح بفرانشيسكو بانيايا ورينز معه.

وتعرّض رينز، الذي هاجم مراقبي "موتو جي بي" حيال عدم اتّخاذهم لأيّة تدابير بشأن الواقعة، لكسرٍ في معصمه، في حين بات ناكاغامي في المستشفى بعد أن ضُرب رأسه في الإطار الخلفي لدرّاجة بانيايا.

وكانت حادثة موجيللو قد طُرحت في اجتماع لجنة السلامة يوم الجمعة في برشلونة، حيث دافع العديدون عن ناكاغامي، بالرغم من الاتّفاق على أنّ تجاوزه كان عدائيًا.

لكنّ زاركو، الذي حلّ ثالثًا في برشلونة، قال أنّ الدرّاج الياباني فقد كلّ سمعته بعد خطأ المنعطف الأوّل.

وقال الإسباني: "تحدثنا في لجنة السلامة، وطلب رينز رأينا حول حادثة موجيللو. واتّفقنا جميعًا تقريبًا على أنّ ناكاغامي لم يرتكب أيّ خطأ، واتّفقنا على أنّه لا يُمكن للمراقبين معاقبة ناكاغامي في تلك الحالة، وذلك بالرغم من اتّفاقنا أنّ ناكاغامي يكون عدائيًا بعض الشيء عند التجاوز".

وأردف: "لكنّه لم يرتكب خطأ ضخمًا في موجيللو. لكن بناءً على اليوم فقد فقد كلّ سمعته وما قلناه في لجنة السلامة. ذلك مؤسف. لا أعلم ما الذي سيقولونه، لكنّه أطاح برينز وفقد سمعته، ذلك مؤسف".

أمّا فابيو كوارتارارو الفائز بسباق برشلونة فقد شعر بأنّه لم يكن يجب اعتبار ما وقع حادثة تسابق، وحثّ الدرّاجين على "الوعي" بالمخاطر في اللفّة الأولى.

وقال: "لم تكن حادثة تسابق، لأنّك لا تُهاجم بذلك الشكل. لا أعلم كيف كان من الممكن أنّ بانيايا كان ثانيًا بينما كان ناكاغامي متأخّرًا جدًا في الخلف وفجأة وصل إلى هناك".

وأردف: "ليست حادثة تسابق، أعتقد بأنّ علينا جميعا أن نكون واعين بأنّنا نتسابق بدرّاجات كبيرة في اللفّة الأولى. وزنها الأدنى 160 كلغ، يُمكن أن تموت لو ضربتك. والانطلاقة هي الفترة الأكثر خطرًا بالنسبة إلينا، لكنّ المجازفة تقلّ بعد اللفّة الأولى".