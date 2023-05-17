اشترك
السابق / مواعيد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 2023 التالي / فيراري تتجه لتأجيل تقديم نظام التعليق الخلفي الجديد وسط سوء الأحوال الجوية في إيمولا
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

نائب رئيس الوزراء الإيطالي يدعو لتأجيل جولة إيمولا في الفورمولا واحد

طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير النقل، ماتيو سالفيني، بتأجيل جولة إيمولا في الفورمولا واحد على حلبة إيميليا رومانيا وذلك بسبب الفيضانات الغزيرة في المنطقة.

الأمطار

للمرة الثانية هذا الأسبوع ضربت الظروف الجوية السيئة منطقة إيميليا رومانيا، حيث ظهرت تقارير تشير إلى فيضانات غزيرة قرب حلبة إيمولا، مدينة بولونيا وأجزاء أخرى من المنطقة الإيطالية.

كما تم الطلب من جميع موظفي الفورمولا واحد البقاء بعيداً عن الحلبة اليوم الأربعاء بسبب مخاوف من سوء الوضع.

وضمن معرض كلامه مع قناة سكاي إيطاليا، طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي بتأجيل الجولة، على ضوء الظروف الجوية السيئة.

كما شدد على ضرورة بذل الجهود ضمن عمليات الإغاثة والدعم.

وحتى لو تحسنت الظروف الجوية كما هو متوقع، لكن أعداد الجماهير الكبيرة ستضع ضغوطاً على المنظمين والسلطات المحلية والمنشآت والخدمات، في وقت تحتاج فيه المنطقة لدعم مستعجل.

وظهرت صور للمياه الغزيرة والأمطار على قنوات التواصل الاجتماعي، بينما نشرت قناة "سكاي إيطاليا" بأن أعداد القتلى قد وصلت إلى 5 أشخاص.

والخيارات أمام المنظمين تتمحور حول إما إلغاء الحدث أو تأجيله أو إقامته ضمن جدول زمني ضيق وسريع. كما قد يقرر المنظمون أيضاً تقليص عدد الجمهور المسموح ضمن الحلبة أو إقامة الحدث دون جمهور.

اقرأ أيضاً:
المشاركات
التعليقات

مواعيد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 2023

فيراري تتجه لتأجيل تقديم نظام التعليق الخلفي الجديد وسط سوء الأحوال الجوية في إيمولا

أحدث الأخبار

إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد

إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد

رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد

رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد

فيراري تتجه لتأجيل تقديم نظام التعليق الخلفي الجديد وسط سوء الأحوال الجوية في إيمولا

فيراري تتجه لتأجيل تقديم نظام التعليق الخلفي الجديد وسط سوء الأحوال الجوية في إيمولا

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

فيراري تتجه لتأجيل تقديم نظام التعليق الخلفي الجديد وسط سوء الأحوال الجوية في إيمولا فيراري تتجه لتأجيل تقديم نظام التعليق الخلفي الجديد وسط سوء الأحوال الجوية في إيمولا

نائب رئيس الوزراء الإيطالي يدعو لتأجيل جولة إيمولا في الفورمولا واحد

نائب رئيس الوزراء الإيطالي يدعو لتأجيل جولة إيمولا في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

نائب رئيس الوزراء الإيطالي يدعو لتأجيل جولة إيمولا في الفورمولا واحد نائب رئيس الوزراء الإيطالي يدعو لتأجيل جولة إيمولا في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك