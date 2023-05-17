نائب رئيس الوزراء الإيطالي يدعو لتأجيل جولة إيمولا في الفورمولا واحد
طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير النقل، ماتيو سالفيني، بتأجيل جولة إيمولا في الفورمولا واحد على حلبة إيميليا رومانيا وذلك بسبب الفيضانات الغزيرة في المنطقة.
للمرة الثانية هذا الأسبوع ضربت الظروف الجوية السيئة منطقة إيميليا رومانيا، حيث ظهرت تقارير تشير إلى فيضانات غزيرة قرب حلبة إيمولا، مدينة بولونيا وأجزاء أخرى من المنطقة الإيطالية.
كما تم الطلب من جميع موظفي الفورمولا واحد البقاء بعيداً عن الحلبة اليوم الأربعاء بسبب مخاوف من سوء الوضع.
وضمن معرض كلامه مع قناة سكاي إيطاليا، طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي بتأجيل الجولة، على ضوء الظروف الجوية السيئة.
كما شدد على ضرورة بذل الجهود ضمن عمليات الإغاثة والدعم.
وحتى لو تحسنت الظروف الجوية كما هو متوقع، لكن أعداد الجماهير الكبيرة ستضع ضغوطاً على المنظمين والسلطات المحلية والمنشآت والخدمات، في وقت تحتاج فيه المنطقة لدعم مستعجل.
وظهرت صور للمياه الغزيرة والأمطار على قنوات التواصل الاجتماعي، بينما نشرت قناة "سكاي إيطاليا" بأن أعداد القتلى قد وصلت إلى 5 أشخاص.
والخيارات أمام المنظمين تتمحور حول إما إلغاء الحدث أو تأجيله أو إقامته ضمن جدول زمني ضيق وسريع. كما قد يقرر المنظمون أيضاً تقليص عدد الجمهور المسموح ضمن الحلبة أو إقامة الحدث دون جمهور.
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