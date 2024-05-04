مينتزلاف رئيس ريد بُل: مساعي وولف لضم فيرستابن "ليست من الصواب والاحترام"

ضمن واحد من حواراته القليلة، عمد النمساوي إلى التقليل من التكهنات بأن فيرستابن يقيّم عروضًا من مرسيدس للانضمام إلى فريقهم في 2025، وذلك إثر الأحاديث المتكررة من الصانع الألماني حول اهتمامه بضم بطل العالم 3 مرات ليحل مكان لويس هاميلتون في الموسم القادم.

كما شكّك مينتزلاف فيما إذا كان من الصائب أن يدلي وولف بهذه التعليقات العلنية حيال اهتمامه بضم فيرستاين في وقت يعاني فيه فريقه بشكل كبير.

"أتفهم الضغط الواقع على توتو وولف وربما الفرق الأخرى بعد أعوام من تواجدهم في الخلف" قال مينتزلاف في حوار مع صحيفة بيلد.

وأضاف: "لكنني أعتقد بأن على توتو وولف التركز على التحديات أمامه، فلديه منها ما يكفي. كما أن الأمر متعلق بالاحترام كذلك. إذ أنه ليس من الصائب أن تواصل الحديث عن أشخاص في فرق أخرى بهذه الطريقة".

وتابع: "ماكس ما يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد هنا، ولم يصرّح ولو بكلمة حول عدم رغبته في إكمال عقده. لذلك لست قلقًا على الإطلاق من أنه قد يفكر في ترك الفريق. على الأمور أن تهدأ مرة أخرى الآن وهذا وما يريده ماكس وما نريده نحن أيضاً".