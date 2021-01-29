ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري

أكمل الألماني أكثر من 50 لفة خلال التجارب على حلبة فيورانو مع سيارة فيراري بمواصفات 2018، والتي كان قد اختبرها على نفس الحلبة يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت هذه ثالث مشاركة مع فيراري بعد تجربته الأولى في البحرين عام 2019، كما شارك مرتين في استعراض بسيارة أف2004 التي قادها والده مايكل شوماخر.

وستمنحه هذه التجارب مع فيراري فرصة لاستعادة المزيد من السرعة بعد فترة الاستراحة منذ آخر تجربة له مع فريق هاس في أبوظبي الشهر الماضي، وذلك قبل بداية موسم 2021 الذي سيشارك فيه مع العلامة الأمريكية.

وأكمل شوماخر الفترة الصباحية من التجارب قبل تسليم المقود إلى كالوم إيلوت سائق أكاديمية فيراري ومنافسه على لقب بطولة الفورمولا 2 لموسم 2020 المنصرم.

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وقال ميك شوماخر: "عدت إلى السيارة أخيراً، لقد افتقدت هذا الشعور كثيراً. أعتقد أن اليوم كان إيجابياً بكل تأكيد".

وتابع: "تمكنا من إكمال كامل البرنامج المقرر من دون مشاكل، ومن الواضح أنها تجربة مفيدة جداً لإكمال المزيد من اللفات على متن سيارة فورمولا واحد استعداداً للموسم المقبل، وكذلك التجارب الشتوية قبله".

ميك شوماخر، فيراري 1 / 10 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر، فيراري 2 / 10 الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت ميك شوماخر، فيراري 3 / 10 الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت ميك شوماخر، فيراري 4 / 10 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر، فيراري 5 / 10 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر، فيراري 6 / 10 الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت ميك شوماخر، فيراري 7 / 10 الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت ميك شوماخر، فيراري 8 / 10 الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت ميك شوماخر، فيراري 9 / 10 الصورة من قبل: فيدريكو باسيلي / صور موتورسبورت ميك شوماخر، فيراري 10 / 10 الصورة من قبل: فيراري

وأردف: "السيارة التي قدتها بمواصفات 2018، لكنها تمنح شعوراً مماثلاً - سواء لناحية القيادة على المسار أو المتطلبات البدنية - للسيارات الحالية. وذلك يجعل منها قاعدة ممتازة لتحضيرات الموسم المقبل. القيادة على حلبة فيورانو رائعة على الدوام نظراً لمتطلباتها التقنية العالية".

واستكمل: "كان من دواعي سروري الالتقاء مجدداً بالمهندسين والميكانيكيين الذين عملت معهم في سبتمبر الماضي، لا أكاد أطيق صبراً للعودة مجدداً على متن السيارة".

يشار إلى أن إيلوت سيقود السيارة كذلك خلال فترة ما بعد ظهر يوم الجمعة ضمن برنامج فريق مارانيللو المكثف في هذه التجارب.

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