ميك شوماخر يكشف أنه تأذى من حزام الأمان على المقطع المستقيم لحلبة باكو

لم تعانِ سيارة هاس من ارتدادات كبيرة أو "قفزات" خلال هذا الموسم، لكن جميع الفرق في باكو تأثرت من ذلك.

وتعرض شوماخر لتجربة جديدة بالنسبة له، حيث لم يكن مرتاحاً على المقطع المستقيم في باكو واضطر للتعامل مع المطبات كذلك.

وبعد السباق خرج الألماني الشاب بآلام غير متوقعة في جسمه.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن الجميع تعرض لذلك بصراحة، أعتقد أنه كان سباقاً صعباً للغاية".

وأكمل: "بدأت أشعر ببعض الآلام في ظهري بحلول اللفة العاشرة أو 15، لكن في نهاية السباق، كان الوضع صعباً بصراحة: ألم الظهر".

وتابع: "المشكلة في الارتدادات وقفزات السيارة على تلك المطبات في المقطع المستقيم".

وأردف: "عادة (مثل العام الماضي) نصل المقطع المستقيم لنرتاح قليلاً، لكن الآن تبقى متوتراً لأنك تميل في جميع الاتجاهات ضمن المقعد".

واسترسل: "في كل لفة، كان حزام الأمان يضغطني، ويترك آثاراً هنا وهناك على الجسم".

واستكمل: "لكنني أعتقد أنه أمر لسنا مضطرين لتحمله لأنه سيترك آثاراً لعدة سنوات".

واستطرد: "سمعت قصة عن سائق قاد في السبعينات والثمانينات حين كانت السيارات تعاني من هذه المشكلة، وفي الحقيقة اضطرّ للاعتزال بسبب شدة آلام الظهر".

وأضاف: "ذلك أمر علينا النظر فيه بكل تأكيد. أنا واثق أن الفورمولا واحد و’فيا’ ستبذلان كل الجهود لحل المشكلة".

بالمقابل، يتفق شوماخر مع تقييم "فيا" والتدخل الذي قامت به للحد من الارتدادات، مشيراً إلى أن الألم قد يؤثر على التركيز.

فقال: "الألم يشتت الذهن، وستفكر فيه بشكل تلقائي حتى خلال السباق".

واختتم: "لا بد من أن تحصر تركيزك الكامل على القيادة وألا تفكر بآلام جسمك".