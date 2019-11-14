ميك شوماخر يقود سيارة فيراري "اف2002" في فيورانو
قاد ميك شوماخر سائق الفورمولا 2 سيارة والده مايكل "اف2002" التي فاز بها الألماني بلقبه الخامس في الفئة العليا، وذلك قبيل عرضها في المزاد العلني ضمن جائزة أبوظبي الكبرى في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر.
ستتصدر سيارة فيراري، الذي فاز بها شوماخر الأب في سباقات سان مارينو، والنمسا وفرنسا، المزاد الذي سيُعقد ضمن شراكة مع الفورمولا واحد.
ويُظهر الفيديو التالي جلوس شوماخر الإبن، الحائز على لقب الفورمولا 3 الأوروبيّة موسم 2018، خلف مقود السيارة ذات الهيكل رقم 219 للمرّة الأولى.
"جمع ميك وسيارة اف2002 لحظة مميّزة لجميع المشاركين في هذه العمليّة إلى جانب أنّها لحظة تاريخيّة بالنسبة للفورمولا واحد وفيراري" قال أوليفر كاملين خبير السيارات في شركة "آر ام سوثبي" للمزاد، وأضاف: "مشاهدة ابن مايكل في هذه السيارة المذهلة في معقل فيراري كانت تجربة فريدة وتؤكّد حقًا على أهميّة سيارة اف2002 بالنسبة لإرث سباقات مايكل وفيراري".
وسيتمّ تسليم سيارة "اف2002" إلى مالكها الجديد في فيورانو على إثر إعادة بناء المحرّك ونظام نقل الحركة من قبل فيراري بسعرٍ يقدّر بين 5.5 و7.5 مليون دولار. وسيذهب جزء من عائدات البيع إلى منظّمة واصل القتال التي هي عبارة عن مبادرة دولية غير ربحيّة أطلقتها عائلة شوماخر لمواصلة أعمال مايكل الخيريّة.
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
ميك شوماخر، فيراري اف2002
الصورة من قبل: ريمي دارغيغن / RM Sotheby’s
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ميك شوماخر يقود سيارة فيراري "اف2002" في فيورانو
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