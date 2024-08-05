ميك شوماخر يفصح عن هدفه الأساسي في مسيرته المهنية
تكلم ميك شوماخر ابن بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر، حول الهدف الأساسي الذي يركز عليه حالياً في مسيرته المهنية.
ميك شوماخر
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
لم يشارك شوماخر، الذي يقود لصالح ألبين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، في الفورمولا واحد منذ خروجه من هاس نهاية موسم 2022 في الفورمولا واحد.
ويعمل شوماخر حالياً كسائق احتياطي لدى فريق مرسيدس، حيث تكلم مع "Divebomb" حول هدفه الأساسي حالياً في مسيرته المهنية.
فقال: "سنرى وننتظر إن كان بوسعي العودة للفورمولا واحد".
وأكمل: "حالياً، ما زال هناك بعض المقاعد الشاغرة لدى بعض الفرق في الفورمولا واحد، دون عقود معلنة".
وأردف: "ليس هناك ضغوطات على الفرق لاتخاذ قرارات في الوقت الراهن، ما يعني عدم وجود الكثير من الاحتمالات الواضحة".
وتابع: "لطالما كانت الفورمولا واحد أولوية لي، بالتالي طالما أن الفرصة باقية فلن أغلق هذا الباب".
وأضاف: "سأنتظر وأواصل التركيز على ذلك".
وحين سُئِل إن كانت هناك احتمالية لانتقال مزيد من سائقي الفورمولا واحد إلى "دبليو إي سي"، ردّ الألماني الشاب: "أعتقد أن ’دبليو إي سي’ باتت خياراً ممتازاً لسائقي الفورمولا واحد".
وأكمل: "لقد استمتعت بوقتي هناك، لكن بالنسبة لي ليس هناك ما هو أفضل من الفورمولا واحد، وأنا أفكر بالفورمولا واحد باستمرار، وهذا ما أريد القيام به حقاً".
واختتم: "هدفي الأساسي هو العودة خلف مقود سيارة فورمولا واحد".
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