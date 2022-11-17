ميك شوماخر يغادر فريق هاس نهاية موسم 2022
أكد فريق هاس عدم تجديد عقد سائقه ميك شوماخر لموسم إضافي، بالتالي سيترك الألماني صفوف العلامة الأمريكية مع انتهاء سباق أبوظبي الختامي.
انتشرت الكثير من التكهنات مؤخراً حيال عدم رغبة فريق هاس بتحديد عقد ميك شوماخر لموسم إضافي، خاصة بعد الحوادث الكثيرة التي كلفت العلامة الأمريكية الكثير على الصعيد المادي.
لم يكن موسم الألماني الشاب مثالياً في 2022 مع هاس، حيث تسبب بحوادث كبيرة كلفت الفريق كثيراً، من بينها حادثته في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى وفي جائزة موناكو كذلك.
وعبّر مدير الفريق غونتر شتاينر عدة مرات عن عدم رضاه من ذلك نظراً لكلفة الإصلاح الكبيرة التي ترتبت على تلك الحوادث.
وبالرغم من أنّ شوماخر نجح بتسجيل النقاط للمرة الأولى له وذلك في سباق سيلفرستون هذا الموسم، لكنه عانى بعض الشيء لمجاراة زميله كيفن ماغنوسن العائد إلى البطولة - بديلاً عن نيكيتا مازيبين - بعد غياب لموسم كامل.
وفي بيان أصدره شتاينر، قال: "أود توجيه الشكر إلى ميك شوماخر على مساهمته في الفريق خلال المواسم الماضية".
وأكمل: "أداء ميك في بطولات الناشئين كان واضحاً وقد تطور ونضج كسائق خلال فترة تواجده مع فريق هاس للفورمولا واحد، وسجل أولى نقاطه هذا الموسم".
وهذا القرار يترك شوماخر دون مقعد تسابقي لموسم 2023 المقبل، لكن ظهرت كذلك تكهنات أشارت إلى أنه سينتقل إلى مرسيدس بدور السائق الاحتياطي.
وفي حال تم تأكيد هذه الخطوة فإنها ستضمن بقاءه ضمن الفورمولا واحد ومع فريق من فرق الصدارة مثل مرسيدس.
يشار إلى أن هناك المزيد من التكهنات ربطته بمقعد محتمل مع آودي التي ستدخل البطولة بفريق مصنعيّ (بعد شراكتها مع ساوبر التي تشغّل فريق ألفا روميو الحالي) بدءاً من موسم 2026.
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