ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس

سيصل السائق اليافع إلى الفئة الملكة بعد 30 عاماً من وصول والده، والذي شارك للمرة الأولى مع فريق جوردان عام 1991 في بلجيكا.

وسيقود صاحب الـ 21 عاماً إلى جانب نيكيتا مازبين القادم من الفورمولا 2، والذي أعلن عن انضمامه يوم أمس الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يختبر شوماخر سيارة هاس في التجارب الحرة الأولى لجائزة أبوظبي الكبرى المقبلة، قبل المشاركة في تجارب الناشئين بعد يومين من السباق على نفس الحلبة.

ونال شوماخر رخصة القيادة الخاصة بعد الفوز بلقب الفورمولا 3 لموسم 2018 مع بريما، قبل الانتقال إلى الفورمولا 2 مع نفس الفريق الموسم التالي.

وشوماخر عضو ضمن أكاديمية فيراري للناشئين، ويأتي انضمامه إلى هاس كخطوة جديدة من التعاون بين العلامة الأمريكية وفريق مارانيللو، التي لم تكن تتخطى سابقاً قرارات اختيار السائقين.

وتمتلك فيراري بالفعل سائقاً مع فريق ألفا روميو، حيث شارك شارل لوكلير أولاً مع الفريق ومن ثم أنطونيو جيوفينازي.

حيث قال شوماخر: "فكرة المشاركة في الفورمولا واحد العام المقبل، تجعلني سعيداً جداً، لا أدري ما أقول حقيقة".

وأردف: "أود توجيه الشكر إلى فريق هاس، فيراري وكذلك أكاديمية فيراري للناشئين على ثقتهم بي".

وتابع: "شكرٌ هائل لا بدّ من توجيهه إلى جميع المتابعين الذين دعموني طوال مسيرتي. سأقدم كل ما بوسعي، كما هو الحال على الدوام وأتطلع قدماً للمشاركة مع هاس".