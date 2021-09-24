ميك شوماخر مسرور لعرض بعض المعلومات الشخصية في فيلم نتفلكس

يروي الفيلم الوثائقي، الذي حصد مشاهدات مرتفعة ضمن شبكة نتفليكس بعد إصداره الأسبوع الماضي، مقاطع من حياة البارون الأحمر ومسيرته المهنية المتألقة.

وكانت أكثر اللحظات تأثيراً في الفيلم، تلك التي ظهر فيها ميك ووالدته كورينا يتكلمان بصراحة حيال مشاعرهما مع مواصلة مايكل شوماخر التعافي من حادثة التزلج القاسية التي تعرض لها في 2013.

وفي مرحلة ما من الفيلم، تكلم ميك قائلاً أنه كان "ليتخلى عن كل شيء" كي يتمكن من الكلام مع والده الآن حيال سباقات السيارات.

كما تكلمت كورينا كذلك عن مواصلة تلقي مايكل العلاج في المنزل.

حيث قالت: "بالطبع أنا أفتقد مايكل كل يوم. لكن لست أنا من أفتقده وحسب. الأطفال، العائلة، والده، جميع من حوله. الجميع يفتقد مايكل، لكن مايكل هنا. مختلف، لكنه هنا، وهذا يمنحنا القوة".

وأردفت: "نحن معاً. نعيش معاً في المنزل. نُجري العلاج، ونقوم بكل شيء كي يتحسن مايكل ونضمن راحته وشعوره بأن عائلته حوله. سأقوم بكل شيء بوسعي من أجله، والجميع كذلك".

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها العائلة نظرة على حالة شوماخر، مع تواصل تلقيه العلاج.

وبعد صدور الفيلم مع هذه الحوارات المؤثرة، تكلم ميك عن شعوره بالسرور إزاء ردات فعل المتابعين.

فقال: "لقد كانت ردات الفعل إيجابية جداً بالطبع. لقد تكلمت مع بعض الأشخاص الذين شاهدوا الفيلم وقد استمتعوا به. وكذلك نحن، وأنا أيضاً".

وأكمل: "أنا مسرور حقاً بمشاركة رأيي، وجهة نظري، وكذلك بعض المعلومات الخاصة".

بدوره، علق دانيال ريكاردو سائق مكلارين على الفيلم بعد أن خصص وقتاً لمشاهدته.

فقال: "لقد استمتعتُ به حقاً كمتابع. لقد تابعت الكثير من مسيرة مايكل، وأعتقد أنني أعلم جزءاً كبيراً من القصة".

وأكمل: "لكنني أعتقد وبشكل خاص لأولئك الذين بدؤوا متابعة الفورمولا واحد حديثاً، أنّ متابعة قصة مايكل لهي أمر رائع حقاً".

واختتم: "لست متفاجئاً من مدى نجاح الفيلم. إن مايكل يمتلك هالة خاصة به، لقد كان جيداً حقاً. شاهدت الفيلم مع صديق مقرب لي وخصصت وقتاً لمتابعته بعد أن اتفقنا على الموعد".