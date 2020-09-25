ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"

استمتع هاميلتون بنحاحٍ منقطع النظير منذ انضمامه إلى صفوف الحظيرة الألمانية مرسيدس في العام 2013 إذ ومع اعتماد حقبة المحركات الهجينة بدءًا من موسم 2014، تمكّن بطل العالم ست مرّات من الفوز بـ 69 سباقًا، مع الإشارة إلى أنه فاز بـ 21 سباقًا خلال فترة تواجده بصفوف مكلارين.

وفي حال فاز هاميلتون بجائزة روسيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري في سوتشي فإنه سيُعادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر لناحية الانتصارات الإجمالية بسباقات الفورمولا واحد والبالغ 91 فوزًا.

ليس ذلك فحسب، بل يُعتبر البريطاني السائق الأنجح في تاريخ البطولة من ناحية الانطلاق من المركز الأوّل (بول بوزيشن)، كما أنه يسير بخطىً ثابتة نحو معادلة عدد البطولات القياسية لشوماخر إذا ما تمكّن من تحقيق اللقب هذا العام.

وعند سُؤاله عن شعوره وعائلته حيال إمكانية معادلة هاميلتون أرقام والده القياسية، أجاب السائق الألماني المشارك في بطولة الفورمولا 2 "أعتقد بأنّ الجملة التي اعتاد والدي على تكرارها هي أنّ الأرقام القياسية وجدت كي تكسر".

وأضاف "وأعتقد بأنّ هدف الجميع في هذه الرياضة هو القيام بذلك. أرى بأنّ هاميلتون قام بعملٍ جيد للغاية، إذ تمتع بسلسلة متتالية وإيجابية جدًا. يقولون بأنّ الأرقام القياسية وجدت ليتمّ كسرها".

وتابع قائلاً "ومن الواضح بأنّ هذا الأمر جيدٌ للرياضة حيث يُعتبر هاميلتون مؤثرًا جدًا فيها. سيكون ذلك هو الهدف التالي بالنسبة لي كي أكسر ذلك إذا ما انتقلت إلى الفورمولا واحد".