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ميكيز يعتذر لفيرستابن: "عدم إخراج ماكس للفة ثانية في القسم الثاني من التصفيات كان قرارًا محفوفًا بالمخاطر"

أكد لورون ميكيز أن ماكس فيرستابن بحالة جيدة بعد الحادث الذي تعرض له خلال تصفيات جائزة النمسا الكبرى، كما اعتذر للسائق الهولندي عن المشكلة التي تسببت في خروجه عن المسار.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

فقد فيرستابن السيطرة على سيارته في الجزء الأخير من التصفيات، بعدما انزلق إلى المنطقة الحصوية عند المنعطف التاسع قبل أن يصطدم بالحواجز. وتمكن السائق الهولندي من الخروج من السيارة بنفسه، فيما كشف لورون ميكيز مدير الفريق أول تفاصيل رسمية بشأن سبب الحادث.

وجاءت تصريحات ميكيز بعد حديث زميل فيرستابن، إسحاق حجار، الذي رجح أن عدم انغلاق الجناح الخلفي في الوقت المناسب ربما كان وراء فقدان السيطرة على السيارة.

وقال ميكيز: "بعد كل ما شهدته هذه الحصة، فإن أهم شيء بالنسبة لنا هو أن ماكس بخير".

وأضاف: "لقد قدم لفة مثالية في محاولته الأولى في القسم الثالث من التصفيات، وكانت لفته الأخيرة سريعة جدًا أيضًا حتى لحظة فقدان السيطرة على السيارة عند المنعطف التاسع".

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وتابع: "الطريقة التي وقع بها الحادث كانت غير معتادة. فقدنا فجأة جزءًا كبيرًا من الارتكازية في القسم الخلفي من السيارة، ولم يكن بوسع ماكس فعل أي شيء لتفادي الحادث. نحن كفريق نتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ونعتذر له".

كما شرح ميكيز خلفية القرار الاستراتيجي الذي قضى بعدم إخراج فيرستابن لمحاولة ثانية في القسم الثاني من التصفيات، بعدما تأهل بفارق 0.040 ثانية فقط عن بيير غاسلي.

حيث قال: "عدم إخراج ماكس للفة ثانية في القسم الثاني من التصفيات كان بالتأكيد قرارًا محفوفًا بالمخاطر".

واختتم: "لكننا قررنا تقليل عدد مجموعات الإطارات المستخدمة في التصفيات حتى نمتلك خيارات استراتيجية أكثر في السباق. وبعد اتخاذ هذا القرار، كنا نعلم أننا سنضطر إلى تحمل بعض المخاطرة، ولذلك اكتفينا بمحاولة واحدة فقط لماكس في القسم الثاني".

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