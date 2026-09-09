ميكيز يُشيد بأداء فيرستابن في مونزا: "لقد كان مذهلًا في السباق"
أشاد لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل بأداء ماكس فيرستابن بعد صعوده إلى منصة التتويج في مونزا.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: كلايف روز
أعرب لورون ميكيز عن سعادته بإنهاء عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة بالصعود إلى منصة التتويج، مشيرًا إلى أنهم قدموا أقوى أداء لهم في الأسابيع الأخيرة من حيث وتيرة السباق.
وأشاد ميكيز بقيادة فيرستابن واستراتيجيته التي قادته إلى منصة التتويج، وكيف أكد ذلك على أن ريد بُل تمتلك سيارة قوية.
حيث قال: "حققنا منصة تتويج مستحقة للغاية لماكس وللفريق بأكمله. لقد تركنا خلفنا عطلة نهاية أسبوع مزدحمة للغاية، لكن السباق أظهر بوضوح أن لدينا سيارة جيدة".
وتابع: "كانت مرسيدس أسرع منا، لكننا كنا أقوياء بما يكفي للتغلب على فيراري ومكلارين عن جدارة. ربما كانت وتيرة سباقنا هي الأفضل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وأردف: "لكننا لن نكون راضين حتى نصل إلى السرعة القصوى التي نبحث عنها. لدينا بعض التحديات التي يتعين علينا التغلب عليها، وبمجرد حلها، ستطلق العنان لمزيد من الأداء. كان ماكس مذهلًا في السباق. نفذ العديد من التجاوزات والمناورات الدفاعية الرائعة، كما نفذ الاستراتيجية الهجومية التي اتبعناها بشكل مثالي، وقادنا إلى منصة التتويج".
وتطرق ميكيز أيضًا إلى سوء حظ ليام لاوسون، الذي بدأ السباق من آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة المحرك، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون الآن إلى السباق التالي.
فقال: "كان ليام يُظهر وتيرة جيدة إلى حد ما بعد سباق صعب بدأه من آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة المحرك. لكن الاحتكاك مع نيكو أجبرنا على تغيير الجناح الأمامي، لينهي تمامًا فرصه في تسجيل النقاط".
واختتم: "نغادر مونزا بوتيرة محسنة ودروس جديدة تعلمناها. ونتطلع إلى التسابق على حلبة مدريد المضافة حديثًا خلال بضعة أيام".
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
شارك أو احفظ هذه القصّة
لحظة "إنسانية" بين فيرستابن ووالد أنتونيللي في مونزا تنتشر على نطاق واسع: "تصرف راقٍ"
أنتونيللي يكتب التاريخ بعودة مذهلة منحته الفوز بسباق بلاده في مونزا
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
حجار يتغيب عن ثالث سباق له على التوالي في مدريد مع بقاء تسونودا
فيراري تبدأ جولة الموطن في مونزا بقوة مع تصدّر لوكلير وهاميلتون للتجارب الحرة الأولى
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
كولابينتو باكيًا بعد سباق مونزا: "لقد أضعت فرصة كبيرة"
بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة
ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا
فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات