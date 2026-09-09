أعرب لورون ميكيز عن سعادته بإنهاء عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة بالصعود إلى منصة التتويج، مشيرًا إلى أنهم قدموا أقوى أداء لهم في الأسابيع الأخيرة من حيث وتيرة السباق.

وأشاد ميكيز بقيادة فيرستابن واستراتيجيته التي قادته إلى منصة التتويج، وكيف أكد ذلك على أن ريد بُل تمتلك سيارة قوية.

حيث قال: "حققنا منصة تتويج مستحقة للغاية لماكس وللفريق بأكمله. لقد تركنا خلفنا عطلة نهاية أسبوع مزدحمة للغاية، لكن السباق أظهر بوضوح أن لدينا سيارة جيدة".

وتابع: "كانت مرسيدس أسرع منا، لكننا كنا أقوياء بما يكفي للتغلب على فيراري ومكلارين عن جدارة. ربما كانت وتيرة سباقنا هي الأفضل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وأردف: "لكننا لن نكون راضين حتى نصل إلى السرعة القصوى التي نبحث عنها. لدينا بعض التحديات التي يتعين علينا التغلب عليها، وبمجرد حلها، ستطلق العنان لمزيد من الأداء. كان ماكس مذهلًا في السباق. نفذ العديد من التجاوزات والمناورات الدفاعية الرائعة، كما نفذ الاستراتيجية الهجومية التي اتبعناها بشكل مثالي، وقادنا إلى منصة التتويج".

وتطرق ميكيز أيضًا إلى سوء حظ ليام لاوسون، الذي بدأ السباق من آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة المحرك، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون الآن إلى السباق التالي.

فقال: "كان ليام يُظهر وتيرة جيدة إلى حد ما بعد سباق صعب بدأه من آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة المحرك. لكن الاحتكاك مع نيكو أجبرنا على تغيير الجناح الأمامي، لينهي تمامًا فرصه في تسجيل النقاط".

واختتم: "نغادر مونزا بوتيرة محسنة ودروس جديدة تعلمناها. ونتطلع إلى التسابق على حلبة مدريد المضافة حديثًا خلال بضعة أيام".