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ميكيز يشيد بأداء ريد بُل بعد الفوز في سنغافورة: "كنا مثاليين طوال عطلة نهاية الأسبوع"

أشاد لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل، بأداء فريقه خلال جائزة سنغافورة الكبرى، مثنيًا على العمل الذي أنجزه الطاقم التقني في ميلتون كينز، والذي ساهم في استخراج المزيد من الأداء من السيارة، ومنح ماكس فيرستابن القدرة على المنافسة بقوة على حلبات مختلفة الخصائص.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إف 1، أعرب ميكيز عن رضاه الكبير عن أداء الفريق، ولا سيما الطريقة شبه المثالية التي أدار بها مجريات السباق.

وقال ميكيز: "أهنئ الفريق من أعماق قلبي. إنهم يقدمون دائمًا أداءً قويًا للغاية، ويتعاملون مع الأمور بصورة استثنائية".

وأضاف: "ربما لم يكن ذلك واضحًا بالقدر نفسه في الفترة السابقة من الموسم، عندما كانت سيارتنا أبطأ قليلًا، لكنهم قدموا عملًا مثاليًا خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".

وشدد ميكيز على الدور الكبير الذي أداه الطاقم التقني في ميلتون كينز في تحقيق هذا النجاح، موضحًا أن العاملين في مختلف الأقسام، بدءًا من تطوير الهيكل ووحدة الطاقة، وصولًا إلى أقسام الدعم، ساهموا في تعزيز أداء السيارة.

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فقال: "نجح جميع موظفينا في ميلتون كينز في تعزيز أداء السيارة. كل من يعمل في قسم الهيكل، وقسم وحدة الطاقة، وفريق بن، وفريق بيير، وجميع أقسام الدعم، قدموا مساهمة هائلة".

وأكمل: "أتحدث عن كل تلك العقول اللامعة التي تعمل على تحسين أزمنة اللفات. وهذا تحديدًا ما تمكنوا من تحقيقه".

واختتم ميكيز حديثه قائلًا: "أصبحنا الآن قادرين على المنافسة على حلبات تختلف خصائصها بصورة كبيرة. وهذا دليل رائع على مدى قوة فريقنا في ميلتون كينز".

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