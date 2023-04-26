ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري
سيصبح لورون ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري، مديراً لفريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد، وسط تغييرات إدارية كبيرة ضمن صفوفه.
أعلنت ألفا تاوري أن توست سيتنحى عن مركزه كمدير للفريق مع نهاية موسم 2023 الجاري، بينما سيعود ميكيز للفريق الإيطاليّ بديلاً عنه، لكن سينضم للفريق في تاريخ لم يُعلن بعد.
علاوة على ذلك، بيتر باير المدير التنفيذي السابق لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، سينضم إلى ألفا تاوري لاحقاً هذا الموسم بمنصب المدير التنفيذي.
وكان توست مسؤولاً عن الفريق منذ 2006، حيث تم تعيينه من قبل ريد بُل حال الاستحواذ على فريق ميناردي حينها، نهاية 2005.
وسيحافظ توست على علاقته مع الفريق بعد هذا الموسم، بدور استشاري.
يشار إلى أنه ومع انخفاض أداء الفريق هذا الموسم، خرج توست بتعليقات مفادها أنه لا يثق بمهندسي الفريق، ويبدو أن هذه التعليقات لم تنل أي صدى إيجابي.
حيث صرّح: "بداية، أودّ توجيه الشكر إلى ديتريش ماتيشيتز الذي منحني فرصة مذهلة لأكون مدير فريق سكوديريا تورو روسو وألفا تاوري خلال السنوات الـ 18 الماضية".
وأردف: "لقد كان ذلك شرفاً لي أن أقود الفريق خلال هذه الفترة الطويلة ومتعة حقيقة بالعمل مع الكثير من الأشخاص الموهوبين الذين أتشارك معهم شغفي بالفورمولا واحد".
وتابع: "بعمر 67 عاماً، حان الوقت لتسليم المهام إلى لورون كمدير للفريق، وأعتبره شخصاً يمتلك احترافية عالية وسيرفع الفريق إلى المستوى التالي".
من جهته، قال ميكيز: "بداية، أودّ توجيه الشكر إلى فرانز على العمل الرائع الذي قام به على مرّ عقدين من الزمن تقريباً".
وأكمل: "أتمنى له الأفضل في مستقبله. أتطلع قدماً للعمل كمدير للفريق والعودة إلى الفريق الذي أمضيت فيه أغلب بدايات مسيرتي المهنية".
ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023
تسونودا: ألفا تاوري بحاجة للتخلص من الجانح لتعويض السرعة القصوى "المروّعة"
تسونودا: ألفا تاوري بحاجة للتخلص من الجانح لتعويض السرعة القصوى "المروّعة" تسونودا: ألفا تاوري بحاجة للتخلص من الجانح لتعويض السرعة القصوى "المروّعة"
تأكيد انتقال غاسلي إلى فريق ألبين ليجاور أوكون بدءاً من موسم 2023
تأكيد انتقال غاسلي إلى فريق ألبين ليجاور أوكون بدءاً من موسم 2023 تأكيد انتقال غاسلي إلى فريق ألبين ليجاور أوكون بدءاً من موسم 2023
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023 مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023
ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري
ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري
ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب
ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب
الفورمولا واحد توافق على زيادة في عدد المكوّنات المسموحة لكل سائق في 2023
الفورمولا واحد توافق على زيادة في عدد المكوّنات المسموحة لكل سائق في 2023 الفورمولا واحد توافق على زيادة في عدد المكوّنات المسموحة لكل سائق في 2023
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023 مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023
ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري
ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري
ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب
ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب
الفورمولا واحد توافق على زيادة في عدد المكوّنات المسموحة لكل سائق في 2023
الفورمولا واحد توافق على زيادة في عدد المكوّنات المسموحة لكل سائق في 2023 الفورمولا واحد توافق على زيادة في عدد المكوّنات المسموحة لكل سائق في 2023
الفورمولا واحد تكشف القوانين الجديدة "لتصفيات السباقات القصيرة"
الفورمولا واحد تكشف القوانين الجديدة "لتصفيات السباقات القصيرة" الفورمولا واحد تكشف القوانين الجديدة "لتصفيات السباقات القصيرة"
ماسا يجمع فريقاً قضائياً لتقييم مراجعة جدل لقب 2008 في الفورمولا واحد
ماسا يجمع فريقاً قضائياً لتقييم مراجعة جدل لقب 2008 في الفورمولا واحد ماسا يجمع فريقاً قضائياً لتقييم مراجعة جدل لقب 2008 في الفورمولا واحد
إقالة مديرة تحرير بسبب مقابلة "عبر الذكاء الصناعي" مع مايكل شوماخر
إقالة مديرة تحرير بسبب مقابلة "عبر الذكاء الصناعي" مع مايكل شوماخر إقالة مديرة تحرير بسبب مقابلة "عبر الذكاء الصناعي" مع مايكل شوماخر
فرق الفورمولا واحد "متوترة" إزاء الضغوط الإضافية للسباق القصير في باكو
فرق الفورمولا واحد "متوترة" إزاء الضغوط الإضافية للسباق القصير في باكو فرق الفورمولا واحد "متوترة" إزاء الضغوط الإضافية للسباق القصير في باكو
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.