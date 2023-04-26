ميكيز يحل بديلاً عن توست كمدير لفريق ألفا تاوري

أعلنت ألفا تاوري أن توست سيتنحى عن مركزه كمدير للفريق مع نهاية موسم 2023 الجاري، بينما سيعود ميكيز للفريق الإيطاليّ بديلاً عنه، لكن سينضم للفريق في تاريخ لم يُعلن بعد.

علاوة على ذلك، بيتر باير المدير التنفيذي السابق لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، سينضم إلى ألفا تاوري لاحقاً هذا الموسم بمنصب المدير التنفيذي.

وكان توست مسؤولاً عن الفريق منذ 2006، حيث تم تعيينه من قبل ريد بُل حال الاستحواذ على فريق ميناردي حينها، نهاية 2005.

وسيحافظ توست على علاقته مع الفريق بعد هذا الموسم، بدور استشاري.

يشار إلى أنه ومع انخفاض أداء الفريق هذا الموسم، خرج توست بتعليقات مفادها أنه لا يثق بمهندسي الفريق، ويبدو أن هذه التعليقات لم تنل أي صدى إيجابي.

حيث صرّح: "بداية، أودّ توجيه الشكر إلى ديتريش ماتيشيتز الذي منحني فرصة مذهلة لأكون مدير فريق سكوديريا تورو روسو وألفا تاوري خلال السنوات الـ 18 الماضية".

وأردف: "لقد كان ذلك شرفاً لي أن أقود الفريق خلال هذه الفترة الطويلة ومتعة حقيقة بالعمل مع الكثير من الأشخاص الموهوبين الذين أتشارك معهم شغفي بالفورمولا واحد".

وتابع: "بعمر 67 عاماً، حان الوقت لتسليم المهام إلى لورون كمدير للفريق، وأعتبره شخصاً يمتلك احترافية عالية وسيرفع الفريق إلى المستوى التالي".

من جهته، قال ميكيز: "بداية، أودّ توجيه الشكر إلى فرانز على العمل الرائع الذي قام به على مرّ عقدين من الزمن تقريباً".

وأكمل: "أتمنى له الأفضل في مستقبله. أتطلع قدماً للعمل كمدير للفريق والعودة إلى الفريق الذي أمضيت فيه أغلب بدايات مسيرتي المهنية".