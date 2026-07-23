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ميكيز: نتلقى اتصالات من سائقين جيدين للغاية للانضمام إلى ريد بُل

أكد لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل أن المفاوضات في سوق سائقي الفورمولا 1 لا تسير في اتجاه واحد، مشيرًا إلى أن العديد من أبرز السائقين تواصلوا أيضًا مع الفريق للاستفسار عن فرصة الحصول على مقعد في ريد بُل.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل

لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل

الصورة من قبل: إريك جونيوس

أدلى لورون ميكيز بتصريحات لافتة في وقت بدأت فيه حركة سوق سائقي الفورمولا 1 تزداد نشاطًا.

وأوضح المدير الفرنسي أنه في الوقت الذي تستمر فيه التكهنات بشأن مستقبل ماكس فيرستابن، تلقى فريق ريد بُل أيضًا اتصالات من عدد من السائقين البارزين.

ويُنظر إلى مستقبل سوق السائقين قبل موسم 2027 على أنه مرتبط إلى حد كبير بقرار فيرستابن. وتشير التقارير إلى أن السائق الهولندي قد يغادر ريد بُل قبل موسم 2027 عبر تفعيل بند في عقده، الذي يمتد حتى نهاية عام 2028.

لكن فيرستابن أكد أنه لا يرغب في الخوض في هذه التكهنات، وأنه سيكشف عن أية مستجدات عندما تحدث. ورغم ذلك، استمرت الشائعات، خاصة تلك التي تربطه بالانتقال إلى مكلارين.

وفي المقابل، نفى الرئيس التنفيذي لمكلارين، زاك براون، هذه الأنباء، مؤكدًا رضاه الكامل عن الثنائي لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

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ومع ذلك، ارتبط اسم أوسكار بياستري مؤخرًا بإمكانية خلافة فيرستابن في ريد بُل. وقد أوضح ميكيز إن الاتصالات خلال فترة الانتقالات تسير في الاتجاهين، قائلًا: "هذه العملية تعمل في الاتجاهين".

وأضاف: "من الطبيعي تمامًا أن يسعى الجميع للتعاقد مع ماكس، لأنه أفضل سائق في العالم. وبالمثل، عندما تكون فريقًا كبيرًا، فإنك تتلقى اتصالات من العديد من السائقين الجيدين. هذا أمر طبيعي للغاية".

كما شدد ميكيز على أن الشائعات المتعلقة بمستقبل فيرستابن لم تسبب أي إرباك داخل الفريق. مؤكدًا أن الأولوية القصوى لدى ريد بُل تتمثل في جعل السيارة أكثر تنافسية، مع الإبقاء على ماكس فيرستابن وإسحاق حجار كثنائي الفريق على المدى الطويل.

حيث قال: "هذا لا يشكل أي مصدر تشتيت بالنسبة لنا. ينصب تركيزنا بالكامل على جعل السيارة أسرع ما يمكن، وإذا نجحت في ذلك، فستتمكن من الاحتفاظ بأفضل سائق في العالم ضمن فريقك".

واختتم: "كما نرى أيضًا أن إسحاق قدم تطورًا كبيرًا إلى جانب ماكس. وبالنسبة لنا، فإن الثنائي المثالي هو فيرستابن وحجار. ولهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذا الثنائي".

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