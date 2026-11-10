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ميكيز: مصير ليام لاوسون ليس بيدي

أكد لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل، أن القرار بشأن تشكيلة السائقين لفريق ريسينغ بولز الرديف في موسم 2027 يعود إلى الفريق نفسه.

بنجامين فنيل خلدون يونس

منشور: 10-11-2026

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ليام لاوسون، ريسينغ بولز ولوران ميكيز، مدير فريق ريسينغ بولز

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

أوضح مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز أن القرار بشأن الإبقاء على ليام لاوسون أو ترقية نيكولا تسولوف إلى مقعد أساسي في موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا واحد يعود إلى فريق ريسينغ بولز.

ومن المنتظر أن يخوض السائق الناشئ أرفيد لينبلاد موسمه الثاني في بطولة العالم العام المقبل، لكن هوية زميله في الفريق لا تزال غير محسومة.

وكان تسولوف، المنافس على لقب بطولة الفورمولا 2، المرشح الأبرز لشغل المقعد، إلا أن مستواه تراجع بعد تحقيقه ستة انتصارات في النصف الأول من الموسم، ويعود ذلك جزئيًا إلى أدائه غير المثالي في التصفيات.

في المقابل، حصد لاوسون 89 نقطة هذا الموسم، أي أكثر من ضعف رصيد أي سائق آخر في فرق وسط الترتيب.

ولم يتمكن زميله لينبلاد من التفوق عليه من حيث الأداء الفعلي، سواء في التصفيات أو السباقات، خلال الجولات الخمس الأخيرة، إذ جمع السائق النيوزيلندي 30 نقطة خلال تلك الفترة، وهو رصيد يفوق حتى ما جمعه جورج راسل، البالغ 26 نقطة.

وضمن الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها البرازيل، أنهى السائق النيوزيلندي السباق في المركز السابع مجددًا، متقدمًا بفارق 36 ثانية عن أفضل سائقي فرق وسط الترتيب، نيكو هلكنبرغ.

وعندما سُئل عن رؤيته للموقف، وما إذا كان بإمكان ريد بُل تبرير قرار ريسينغ بولز الاستغناء عن سائق يقدم هذا المستوى من الأداء، أجاب ميكيز: "هناك مجموعة من الأسئلة التي ينبغي توجيهها إلى ريسينغ بولز بعدما يتخذ الفريق قراره، ولذلك فإن الأمر يتضمن الكثير من الاحتمالات".

"يعود قرار السائقين في ريسينغ بولز إلى ريسينغ بولز. وعلى الرغم من أننا ندير برنامجًا مشتركًا للسائقين الناشئين، فإننا نتمتع بوضع فريد يتيح لنا، عندما يبرز سائقون جيدون من ريسينغ بولز، إمكانية ترقيتهم إلى ريد بُل ريسينغ، كما فعلنا مع ماكس [فيرستابن] وإسحاق [حجار]. لكن الطريقة التي نصل بها إلى تلك المرحلة، فيما يتعلق بمسيرتهم في الفورمولا واحد، تعود إلى الفريق نفسه".

ليام لاوسون، ريسينغ بولز وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Srinivasa Krishnan

"أما فيما يتعلق بـ ليام، فلا يسعني سوى تهنئته على عطلة نهاية أسبوع قوية أخرى. لقد قدم سلسلة رائعة من النتائج، وأدى عملًا جيدًا للغاية معنا في السباقات الثلاثة التي اضطر فيها إلى الانضمام إلينا، وكان هناك تباين هائل مقارنة بخبرته هنا قبل عام، في بداية الموسم. ومن المؤكد أننا نرى جميعًا أنه، بعد عودته إلى ريسينغ بولز، أظهر على الحلبة تطورًا إضافيًا في مستواه. وما قدمه في نهاية هذا الأسبوع يمثل خير دليل على المستوى القوي الذي بات يقدمه الآن".

وكان مدير فريق ريسينغ بولز آلان بيرمان قد ألمح إلى رغبته في الإبقاء على لاوسون. وفي حين كان يُعتقد أن مدراء ريد بُل السابقين في الفورمولا واحد، كريستيان هورنر وهيلموت ماركو، يشاركان في مثل هذه القرارات خلال الماضي، فإن كليهما لم يعد ضمن الفريق الآن.

ولذلك، يصر ميكيز على أن الوضع لم يعد كذلك، قائلًا: "هناك فرق بين إبداء الرأي واتخاذ القرار. لست مضطرًا إلى اتخاذ هذا القرار".

وعندما طُلب منه بإلحاح توضيح رأيه الفعلي في المسألة، رد الفرنسي مبتسمًا: "لقد أمضيت للتو ثلاث دقائق أحاول أن أوضح أن هذا قرار يعود إلى ريسينغ بولز. لن أعلن رأيي علنًا حتى يتحول الأمر إلى قرار صادر عن ريد بُل ريسينغ. لا، إنه قرار ريسينغ بولز. لديهم جميع البيانات، ويتمتعون بخبرة كبيرة".

"آلان رجل رائع، وهو يفهم السباقات أكثر من معظم الأشخاص. ومن المنطقي على الأرجح أن يأخذ هؤلاء وقتهم في اتخاذ القرار، لأنه لا يوجد من منظور ريد بُل أي سبب يدعو إلى التسرع".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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