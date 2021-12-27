ميكيز: لوكلير وساينز أفضل تشكيلة ممكنة لفيراري

انضمّ ساينز إلى فيراري في بداية موسم 2021 قادمًا من مكلارين كبديلٍ لسيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات.

وكوّن ساينز ولوكلير شراكة مثيرة سريعًا على الحلبة وخارجها ليُساعدا فيراري على الحلول في المركز الثالث في بطولة الصانعين متعافية بذلك من أسوأ مواسمها منذ 40 عامًا باقتصارها على المركز السادس في موسم 2020.

وحقّقت فيراري خمس منصّات تتويج وقطبَي انطلاق أوّلين بين ساينز ولوكلير هذا العام، وهو ما مثّل خطوة كبيرة من الفريق بالتوجّه إلى موسم 2022 الذي سيشهد دخول البطولة حقبة القوانين التقنيّة الجديدة.

وبالرغم من أنّهما يُمثّلان أحد أصغر التشكيلات سنًا في الفورمولا واحد، قال ميكيز أنّ الفريق "استمتع بجودة ردود فعلٍ عالية جدًا" من قبل ساينز ولوكلير، مُشيرًا إلى حافزهما للتعلّم والتحسّن.

وقال في هذا الصدد: "نعتقد بأنّ تلك إحدى نقاط قوّتنا الآن، ليس فقط لأنّهما يصفان ما يشعران به، بل كذلك لأنّهما يتمتّعان بالرغبة والحافز للعودة والعمل معنا لإيجاد الحلول".

وأكمل: "يفعلان ذلك بكلمات مختلفة، لذا يُمكننا التوصّل إلى الأشياء معًا. لا يتّفقان دائمًا، وهو ما يمنحنا فرصة للنظر في الأشياء بشكلٍ أوسع".

وأردف: "أعتقد بأنّ الإجابة القصيرة هي أجل، نعتقد بأنّ ذلك الجانب يعمل بشكلٍ جيّد. هناك المزيد لاستخراجه على الدوام. لكنّ طريقة تكميلهما لبعضهما في الوقت الحاضر في أفضل المستويات".

كما شكّل ساينز ولوكلير علاقة صداقة جيّدة، وهو ما عزّز الأجواء في مارانيللو في ظلّ ضغط فيراري للعودة إلى المقدّمة.

وشُوهد الثنائيّ مرارًا بصدد تمضية الوقت مع بعضهما، وجمع بينهما الاهتمام بالشطرنج كذلك خلال موسمهما الأوّل كزميلَين.

لكنّ ميكيز شعر بأنّ الشراكة بين ساينز ولوكلير "أعمق من مجرد كونهما صديقَين".

وقال في هذا الصدد: "مستوى الاحتراف والرغبة في العمل معًا، ومستوى الثقة في طابعيهما وقدراتهما التقنيّة".

وأكمل: "يتشاركان ذات الدافع لمساعدة الفريق على التعافي. لو نظرنا إلى جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى ليلة الجمعة عندما لم نكن في وضعٍ رائع، فإنّنا لم نرغب بأن نرضى بذلك".

وأردف: "كانت تلك المعنويات حاضرة، وكان ذلك السباق ما قبل الأخير. علمنا أنّ هناك المزيد من الأداء في السيارة ولم نتمكّن من استخراجه بعد".

وواصل شرحه بالقول: "جاءت ظروف السباق، لكن لو نظرنا إلى الفترة الأولى من السباق قبل العلم الأحمر الأوّل، فقد كان شارل في مركزٍ رابع مريح، وكان سيرجيو بيريز خلفه. لذا تمكّنا من التوصّل إلى وتيرة سباق قويّة بعد ذلك العمل".

ثمّ تابع: "في المختصر فإنّ طريقة عملهما معنا واندماجهما في الفريق ومساهمتهما تمنحنا كلّها أفضليّة تنافسيّة كبيرة للغاية".

واختتم بالقول: "لا نريد التوقّف هنا. نريد تطوير ذلك، لأنّنا نعتقد بأنّ هناك المزيد لاستخراجع. لكنّ تلك من بين نقاط قوّتنا في الوقت الحاضر".