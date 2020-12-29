فرق الفورمولا واحد ستواجه "معضلات" من أجل إدارة إطارات 2021

بعد التخطيط المبدئي للإبقاء على الإطارات الحالية للموسم الثالث على التوالي في 2021، طوّرت بيريللي نماذج إطارات جديدة في أعقاب المشاكل الكبيرة التي ضربت الفرق مع التركيبات القديمة في 2020.

ولم تلقَ التركيبات الجديدة - والتي تعد أكثر قوة لكن أبطأ بعض الشيء ولها تأثير على توجيه السيارة - ترحيبًا كبيرًا من قِبَل السائقين عندما اختبروها في البحرين، حيث أعرب سائقون أمثال لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل عن تفضيلهم البقاء مع التركيبات الحالية.

وفي ظل تلك الانتقادات، حثّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس سائقي الفورمولا واحد على دعم بيريللي، قائلًا بأنّ التركيبات الجديدة ضرورية من أجل التأقلم مع متطلبات الارتكازية لجيل السيارات الحالي وتفادي أيّة مشاكل إضافية.

من جهته، اتّفق ميكيز مع وولف على أنّه لا ينبغي على الفرق القلق حيال ما إذا كانت الإطارات الجديدة ستؤدي المطلوب منها، لكنّه أوضح بأنها ستتسببب بصداع من أجل الوصول بها إلى مجال العمل المثالي.

فقال: "نعلم بأن هذه الإطارات تم تصميمها من أجل سلامة أفضل، وهكذا سيكون وضعها. نرغب جميعًا بالسلامة، وأن نضغط كذلك بأقصى قدر من دون القلق حيال سلامة الإطارات، وأعتقد بأنّ ذلك هو ما قامت به بيريللي".

وأضاف: "صحيح أنها ستأتي بتماسك أقل، ولا نحبّذ ذلك، لكن إذا كان ذلك هو الثمن الذي يتعين دفعه من أجل بلوغ أهدافنا، فأثق بأنه لا مشكلة في ذلك".

وتابع: "الآن الجانب صعب مع تلك الإطارات هو أنها تأتي مع تباين في التوازن خلال المنعطفات، وهذا يعني وجود مشاكل محيرة أمام الفرق خلال العطلة الشتوية لمعرفة أفضل سبيل لتجاوز ذلك".

وقد وجد السائقون بأن نماذج الإطارات الجديدة قد تسببت بصعوبة استجابة للانعطاف عندما اختبروها في البحرين، كما لم يبدُ بأنها حلّت مشاكل الحرارة الزائدة المستمرة. ما يعني بأنّ تعديل سيارات 2021 - والتي ستكون بشكل كبير تواصلًا لسيارات هذا العام - للتأقلم مع الإطارات الجديدة سيمثل عاملًا هامًا للتقدم أمام المنافسين في بداية الموسم المُقبل.

"ليس فقط تماسكًا أقل، بل إن خصائصها مختلفة للغاية" قال ميكيز.

واختتم: "سيكون من المهم معرفة الكيفية الأمثل لدعم سائقينا في التعامل مع ذلك الأمر، وهو ما أعتقد سيكون جيّدًا في العام المُقبل".