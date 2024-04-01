ميكيز: على "آربي" تقديم سيارة إلى ريكاردو "يرتاح معها"
أكد لورون ميكيز، مدير فريق آربي للفورمولا واحد، على ضرورة تقديم فريق فاينزا سيارة لسائقه دانيال ريكاردو "يشعر على متنها بالراحة أكثر" بعد سباق صعب للأسترالي في حلبة موطنه.
دانيال ريكاردو، آربي مع لورون ميكيز، مدير فريق آربي
محتوى ريد بُل
بدأ ريكاردو سباق ملبورن من المركز 18 بعد أن فقد لفته السريعة في القسم الأول للتصفيات، بسبب الخروج عن حدود المسار.
وبعد التصفيات، أكد أنه محتار لأن تلك اللفة الملغاة كانت جيدة إلا أنها كانت بعيدة كثيراً عن وتيرة زميله في الفريق يوكي تسونودا، الذي تأهل للقسم الثالث من التصفيات للمرة الثانية في موسم 2024 الجاري.
وخلال السباق، تقدم ريكاردو إلى المركز الثاني عشر عند النهاية، بمساعدة مشاكل الآخرين مثل إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس، في حين أنهى تسونودا بمركز سابع ممتاز.
وأوضح ميكيز أن الفريق لا يزال متمسكاً بالأسترالي ويقدم الدعم إلى ريكاردو بالكامل، ويجب تخصيص السيارة الجديدة لتلبية احتياجاته.
"الحقيقة هي أننا بحاجة لتزويده بسيارة يشعر بالراحة على متنها أكثر"، قال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".
وأكمل: "كانت لدى يوكي سيارة يشعر بالراحة على متنها كثيراً منذ التجارب الحرة الأولى".
وأضاف: "ربما وصلنا إلى تلك المرحلة في التصفيات فقط مع دانيال، ومن هناك عليك البناء على ذلك. نشعر أنه قد فعل ذلك بالتأكيد خلال السباق".
وأردف: "كان بنفس سرعة سائقي النقاط. لذا كنا سننافس على مراكز النقاط لو كان مركز الانطلاق أفضل قليلاً".
وتابع: "تلك نقطة إيجابية أخرى لاستخلاصها، فقد قدم دانيال سباقاً قوياً للغاية أيضاً، رغم انطلاقه من الخلف".
بالمقابل، يرى بيتر باير، الرئيس التنفيذي، أن ريكاردو كان قاسياً على نفسه عند تقييم أدائه في التصفيات بالمقارنة مع أداء تسونودا، وأكد أنه قدم سباقاً قوياً بالنظر إلى مركز انطلاقه.
"أعتقد أنه قام بتفسير خاطئ قليلاً للبيانات"، قال باير، وأكمل: "لقد نظرنا فعلاً إليها وبالنظر إلى ما رأيناه منه".
وأكمل: "في النهاية، أنا أيضاً آخذ إيجابيات من تأدية دانيال، لأنه وجد وتيرته مرة أخرى في التصفيات. أعتقد أنه لو تمكن من ذلك يوم الجمعة، لكانت لديه فرصة البناء عليها".
وأضاف: "بصراحة، أنا متأكد أنه كان سيكون ضمن العشرة الأوائل أيضاً في التصفيات. لذا يتعين علينا فقط أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار".
وأردف: "في يوم الأحد، من الصعب تحقيق التأدية المطلوبة، بسبب الزحام وكيفية إدارة السباق وموقع الانطلاق، كما أنها أيضاً حلبة غير سهلة في التجاوزات".
واختتم: "بصراحة، قام بعمل جيد، عمل قوي ونعلم أنه يمكننا البناء على ما رأينا هنا".
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