ميكيز: ريد بُل فشلت في وضع السيارة في مجالها المثالي في المجر

بعد صعوده إلى منصة التتويج في حلبة هنغارورينغ، لم يخفِ فيرستابن دهشته خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، إذ قال: "كيف انتهى بي الأمر هنا؟ كنت مصدومًا، وما زلت مصدومًا بالفعل."

ورغم أن المركز الثاني أسعد فيرستابن بطبيعة الحال، فإنه شدد مباشرة على أن مشاكل ريد بُل لم تُحل بعد.

وكما كان الحال يوم السبت، عانى بطل العالم أربع مرات من توازن السيارة، ولا سيما من فرط الانزلاق الخلفي طوال عطلة نهاية الأسبوع، كما كشف بعد السباق أنه لاحظ مجددًا وجود أضرار في سيارته، من دون أن يدخل في تفاصيل إضافية.

واعترف ميكيز بأن ريد بُل لم تتمكن من استخراج كامل إمكانات الحزمة خلال السباق الأخير قبل العطلة الصيفية، وأن الفريق لم يمنح سائقيه الأدوات اللازمة للمنافسة.

وقال الفرنسي: "أعتقد أننا لم ننجح أبدًا في منح ماكس وإسحاق سيارة يستطيعان الضغط بها".

وأضاف: "إذا عدت إلى ملاحظات السائقين بعد سباقي سبا أو النمسا، فمن المرجح أنهما كانا سيقولان إن السيارة كانت قريبة جدًا من الحالة التي ينبغي أن تكون عليها، سواء من حيث الإحساس أو ما تسمح لهما بالقيام به".

وتابع: "لكن هذا لم يكن الحال إطلاقًا هذا الأسبوع. كان الوضع أسوأ بالتأكيد يومي الجمعة والسبت مقارنة بما كان عليه اليوم، لكن حتى اليوم يجب أن أقول إن السيارة لم تمنح السائقين شعورًا جيدًا."

ورغم ذلك، رأى ميكيز أن من المشجع أن السرعة الحقيقية للسيارة موجودة من الناحية النظرية.

فبينما تساءل فيرستابن علنًا كيف تمكن من الصعود إلى منصة التتويج رغم جميع مشاكل ريد بُل، أصر ميكيز على أن الهولندي كان في الواقع ثاني أسرع سائق من حيث السرعة الفعلية.

وقال: "أعتقد أنه من العادل القول إن لاندو كان الوحيد الأسرع بوضوح من ماكس اليوم. أما بقية السائقين فأعتقد أنه كان قادرًا على مجاراتهم أو التفوق عليهم. لذلك أرى أن هذا أمر إيجابي، لأنه يعني أن لدينا هامشًا للتحسن بالحزمة الحالية."

لكن ذلك لا يعني أن ريد بُل لا يزال أمامه الكثير من العمل، بل على العكس تمامًا.

وأوضح ميكيز أن الفريق يحتاج إلى فهم سبب ضيق نافذة تشغيل سيارة آر.بي22 قبل سباق زاندفورت، كما يجب عليه تحسين مستوى الثبات في الأداء.

وقال: "سنحاول معرفة سبب بقائنا دائمًا على حافة التوازن، سواء توازن السيارة أو توازن المنعطفات أو أداء السيارة وعدم أدائها."

وأضاف: "لقد كان ذلك عملًا شاقًا، بالتأكيد بالنسبة للسائقين، وكذلك بالنسبة للفريق خلال السباقات الأخيرة، من أجل إبقاء السيارة داخل نافذة التشغيل الخاصة بها."

ريد بُل رابع أسرع فريق قبل العطلة الصيفية؟

وبسبب هذا الافتقار إلى الثبات في الأداء، إضافة إلى البداية الصعبة للموسم نتيجة معاناة السيارة من الوزن الزائد، يحتل ريد بُل حاليًا المركز الرابع في بطولة الصانعين، بعدما اتسع الفارق مع المتصدر مرسيدس إلى أكثر من 200 نقطة.

أما الفارق مع مكلارين صاحب المركز الثالث فيبلغ "43 نقطة فقط"، مستفيدًا جزئيًا من مشاكل الاعتمادية التي عانى منها فريق ووكينغ، لكن مكلارين حقق أيضًا قفزة واضحة بفضل التحديثات التي قدمها في المجر، وهو ما أقر به ميكيز.

وقال ردًا على سؤال من "موتورسبورت.كوم": "نعم، أعتقد أن الحزمة التي جلبوها إلى هنا منحتهم بالتأكيد قفزة كبيرة، ولذلك فإن ما حققوه مثير للإعجاب بالفعل."

وأضاف: "دعونا نرَ كيف سيكون أداؤها على حلبة مختلفة، لكن إذا نظرت فقط إلى بودابست وإلى العمل الذي قاموا به، فهو بالتأكيد مثير للإعجاب."

واختتم قائلًا: "أعتقد أنه أول سباق نتفوق فيه على سيارتي فيراري وسيارتي مرسيدس معًا، لكن يجب أن أقول إن مكلارين قام بعمل رائع بالنظر إلى السرعة التي أظهرها اليوم."