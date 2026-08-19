تمكن ماكس فيرستابن من تقليص الفارق بشكل كبير مع بياستري ونوريس بعد جائزة هولندا الكبرى العام الماضي، لكنه خسر في نهاية المطاف اللقب لصالح السائق البريطاني بفارق نقطتين فقط مع نهاية الموسم.

وقدم السائق الهولندي عودة استثنائية، محققًا الفوز في ستة من آخر تسعة سباقات جائزة كبرى. وبدأت هذه السلسلة بفضل أرضية السيارة المحدثة التي قدمتها ريد بُل في مونزا.

وأعاد التحديث المعني تصميم الهيكل الرئيسي والزعانف الصغيرة والقسم الطرفي من السيارة، ممهدًا الطريق أمام اتجاه جديد في إعدادات السيارة. وأسهمت هذه التغييرات في تحويل آر بي21، التي كانت تقدم مستويات أداء متذبذبة، إلى سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات بصورة منتظمة.

وقال المدير التقني بيير واشيه في ذلك الوقت إن هذا التحديث أوجد فرصًا جديدة يمكن أن تقود إلى المزيد من الانتصارات، وكان المهندس الفرنسي محقًا تمامًا.

وفي الأسابيع التي أعقبت وصول ميكيز إلى ميلتون كينز، واصل فريق المهندسين في ريد بُل العمل على حلول للسيارة الحالية بدلًا من تحويل تركيزه بالكامل إلى قوانين 2026.

وبالنظر إلى حجم فارق النقاط والتغييرات الكبيرة المرتقبة في القوانين، ربما كان التركيز بشكل كامل على قوانين 2026 خيارًا أسهل. لكن ميكيز أوضح أن أسلوب العمل في المصنع لم يكن يسمح بذلك.

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حيث قال ميكيز في الشهر الثالث عشر من توليه المسؤولية: "كان هذا العام أشبه بأفعوانية. وفوق كل شيء، كان من الرائع للغاية أن أكون جزءًا من هذا الفريق".

وأضاف: "كل شيء يبدو الآن أشبه بشيء من الخيال، لكن عندما وصلت للمرة الأولى العام الماضي، كنت أحاول التعرف إلى الفريق بأسرع ما يمكن. كان هناك أشخاص مذهلون في جانب الهيكل، وفريق مذهل في جانب وحدة الطاقة، وجهد هائل لقلب الأمور، خصوصًا بعد البداية الصعبة لموسم 2025".

وتابع: "أتذكر جيدًا أن بيير والفريق لم يرغبا في الاستسلام، ولم يتقبلا ضعف أداء سيارة العام الماضي. كانت لديهما كل الأسباب في العالم لإغلاق هذه الصفحة بسبب قوانين 2026، والمحرك الجديد، ووصول مدير فريق جديد. كان لديهما كل الأسباب للقول: كما تعلمون، هذه السيارة لا تعمل. سنجد الحل في العام المقبل".

وأكمل: "لكن لم يرغب أحد في فعل ذلك. وببطء ولكن بثبات، وجدوا نطاقًا جديدًا لعمل السيارة، وتحديثات جديدة، وفرصًا جديدة. وإلى جانب ذلك، جاء الأداء السحري من ماكس، وهو ما مكّننا من تحقيق هذه العودة".