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ميكيز: إدارة البطارية على حلبة مثل سيلفرستون صعبة للغاية

تحدث لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل إلى وسائل الإعلام عقب التصفيات التأهيلية للسباق القصير في جائزة بريطانيا الكبرى، موضحًا صعوبة القيادة على حلبة سيلفرستون مع الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل

لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل

الصورة من قبل: كلايف ماسون / صور جيتي

أوضح لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل أن الفريق أحرز تقدمًا كبيرًا من أجل تقليص الفارق الذي كان يبلغ نحو ثانية واحدة في بداية الموسم. وأكد أنه سعيد بتأهّل ماكس فيرستابن على المركز الثالث، لكن الفريق لا يزال في مرحلة تطوير السيارة للوصول إلى أفضل إعدادات ممكنة من ناحية التوازن وإدارة البطارية.

وأشار إلى أن التحديثات التي حصلت عليها السيارة تمنحها إمكانات كبيرة، لكنه أوضح أن تحديد مستوى الفريق بدقة لا يزال صعبًا في الوقت الحالي.

حيث قال: "لست متأكدًا من أنه ينبغي أن نكون راضين تمامًا عن المركز الثالث، لكننا ما زلنا نحاول العثور على سرعتنا على هذه الحلبة".

وأضاف: "هناك العديد من الجوانب التي يمكننا تحسينها فيما يتعلق بتوازن السيارة، وما زلنا بعيدين إلى حد ما عن الوضع المثالي. لكن هذا ينطبق على الجميع، وهو جزء من عملية التطوير".

وتابع: "قدم إسحاق حجار أيضًا أداءً جيدًا طوال اليوم، وكان متأخرًا بنحو نصف ثانية فقط عن المتصدر. وهذا يوضح مدى تقارب مستوى السيارات على شبكة الانطلاق. وأعتقد أن الوضع سيبقى كذلك طوال عطلة نهاية الأسبوع، لأن إدارة البطارية في ظروف سيلفرستون صعبة للغاية".

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هذا وتطرق ميكيز أيضًا إلى التحديات الناتجة عن إقامة حصة تجارب حرة واحدة فقط قبل انطلاق المنافسات، مؤكدًا أن تركيز الفريق ينصب بالكامل على تطوير سيارته وليس على مراقبة المنافسين قبل السباق القصير.

فقال: "في هذه المرحلة، نحن في الحقيقة نتنافس مع أنفسنا. هدفنا هو استخراج أفضل أداء ممكن من السيارة التي نمتلكها على هذه الحلبة".

وأكمل: "كما قلت، هناك تحديات غير اعتيادية هنا فيما يتعلق بإدارة البطارية. ومع ذلك، يمكنني القول إننا أجرينا هذا الصباح محاكاة جيدة إلى حد معقول للسباق باستخدام كلتا السيارتين".

واختتم: "بما أننا لا نعرف عدد اللفات التي أكملتها الفرق الأخرى بخزانات وقود ممتلئة، فمن المستحيل إجراء مقارنة دقيقة، لكن هذه البيانات كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا من أجل تحديد الاتجاه الصحيح. دعونا نرى ما سيحدث في السباق القصير".

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