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ميكا هاكينن يكشف عن الغريم الأساسي لفيرستابن في جائزة هولندا

يعتقد ميكا هاكينن أن ثنائي مكلارين سيكون هو الغريم الأساسي لماكس فيرستابن ضمن معركة الفوز في جائزة هولندا الكبرى.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

علّق بطل العالم مرتين ميكا هاكينن على المعركة بين ريد بُل ومكلارين ضمن عموده الخاص عن جائزة هولندا الكبرى.

وقد أوضح هاكينن بأن لاندو نوريس وأوسكار بياستري سيشكّلان التهديد الأكبر على ماكس فيرستابن الذي يسعى لحصد الفوز الرابع على التوالي على أرضه وأمام جمهوره.

حيث قال: "أعتقد بأن أحد العوامل الأساسية المؤثرة على توازن القوى ضمن معركة البطولة هو مستوى وثبات أداء السائقين".

وأضاف: "ماكس لديه 7 انتصارات، لكن سيرجيو يعاني، وهو الوحيد بين سائقي الفرق الأربعة الأوائل الذي لم يفز حتى الآن في هذا الموسم. إذ تحتاج ريد بُل لإيجاد سبيل من أجل مساعدة ودعم ماكس بشكل أفضل على المسار، وأن تستعين باستراتيجيات أفضل لأن مكلارين تضغط عليها بالفعل ضمن بطولة الصانعين".

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وتابع: "سائقا مكلارين يؤديان على نحو جيد للغاية، لكن الخطر الحقيقي هنا هو أن لاندو وأوسكار يسلبان النقاط من بعضهما البعض. ولهذا أثير الجدل حول مكلارين بعد اعتماد أوامر الفريق في المجر".

وأكمل: "أعلم بأن أندريا ستيلا (مدير مكلارين) سيتعامل بمساواة مع كلا سائقيه، لكنهم يعلمون كذلك بأن هنالك فرصة للمنافسة على بطولة الصانعين".

وعند سؤاله عن توقعاته لجائزة هولندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، قال هاكينن: "منذ عودة الجائزة إلى البطولة، فاز ماكس فيرستابن بكل سباقاتها، وهو يركز الآن على تكرار ذلك".

وأردف: "وبالرغم من أن فيراري ومرسيدس ستبذلان أقصى ما بوسعهما، لكن الخطر الأكبر على ريد بُل يتمثّل في مكلارين. والسؤال هنا: من هو سائق مكلارين الذي سيتمكن من منافسة ماكس على الفوز – لاندو أم أوسكار؟".

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