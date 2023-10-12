ميكا هاكينن بطل العالم السابق في الفورمولا واحد سيُدير أعمال مايني النجم الهندي في الفورمولا 2

سيلقي ميكا هاكينن بثقله خلف كوش مايني سائق الفورمولا 2 حيث قال أن الهدف واضح جداً: "الفورمولا واحد هي هدفنا".

سجلّ هاكينن في هذا المجال قوي للغاية، فقد لعب دوراً هاماً في تطوير مسيرة سائق مرسيدس السابق الفائز بعدة سباقات وسائق ألفا روميو ساوبر الحالي، فالتيري بوتاس.

وضمن هذا المجال نفسه، هناك مارك ويبر الذي يقوم بنفس الدور مع أوسكار بياستري، والذي يقدم أداء مذهلاً حتى الآن في موسمه الأول كناشئ مع مكلارين.

وكان مايني بين 4 سائقين ينافسون على المقدمة خلال النصف الأول لموسم الفورمولا 2 مع فريق كامبوس ريسينغ، إلا أنه تراجع لاحقاً في النصف الثاني. لكن وتحت إشراف إداريّ من هاكينن للنواحي التقنية وغيرها، فإن مايني يعتقد بأنه قادر على المنافسة في الصدارة خلال موسم 2024 المقبل.

حيث قال: "للعام المقبل، مقاربتي مع فريقي ستصبح أكثر منهجية بفضل ميكا. تواجد مدرّب يهتم بالنواحي الغذائية الأساسية على الحلبة، مدرب ذهني يهتم بكل شيء خلال السباقات. طريقة عمل ميكا تتمحور حول الاهتمام بكل شيء إلى مرحلة لا يقع على عاتق السائق إلا مهمة واحدة فقط".

مايني، صاحب الـ 23 عاماً من بنغالور، هو الأخ الأصغر لـ أرجون مايني، الذي شارك لموسمين في الفورمولا 2 وعمل كسائق تطوير لدى فريق هاس لفترة قصيرة.

أما الأخ مايني الأصغر، فأنهى بمركز الوصافة في منافسات الفورمولا 3 البريطانية لموسم 2020، وهي سلسلة فاز بها هاكينن نفسه عام 1990.

"لطالما كنت أشاهد ميكا منذ أن كنت صغيراً. أعلم كل إنجازاته في هذه الرياضة. لذا، أن يقتنع بقدرتي على الوصول إلى الفورمولا واحد لهو أمر يؤكد أنني أسير على الطريق الصحيح منذ 15 عاماً. إنه سلاح هائل القوة! تواجد ميكا هاكينن لدعمك!" قال مايني.

كوش مايني، كامبوس ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، قال ميكا هاكينن: "لديّ الكثير من الخبرة بعد العمل مع فالتيري بوتاس ومشاهدته وهو يتقدم ويتحسن كسائق. مؤخراً، كنت أتابع كوش، وأراقب قدراته وموهبته كسائق. إنها رحلة تطوير مثيرة جداً لنا: التطور لسائق أكثر احترافية. الفورمولا واحد هي هدفنا، علينا كذلك ألا ننسى الوضع الحالي (التواجد في الفورمولا 2)".

ولن يعمل هاكينن بشكل مباشر يومي كمدرب للسائق، بل سيقوم بنقل خبراته التقنية إلى مايني. "لا أعتقد أنه يجب عليّ حشر أنفي في كل شيء". لكنه سيقدم خبراته الهائلة في الحياة كسائق من الطراز الرفيع عبر إدار الوقت، التواصل مع الفريق والأهم من ذلك، اتباع ما كان يقوم به رون دينيس مدير مكلارين، وذلك عبر ضمان استقرار كل شيء آخر في حياته بهدف التركيز على مهمة واحدة، ألا وهي القيادة والفوز.

الإدارة اليومية لـ مايني، سيضطلع بها، ويليام لو جوف، الذي يقوم بذلك مع بيير غاسلي سائق ألبين في الفورمولا واحد.

وحدد هاكينن دوره حول الاستفادة من أدوات "التواصل والمعارف. هذه الأمور تمثل قاعدة قوية جداً للاهتمام بتطوير السائق الناشئ. لقد كنت سفيراً للفورمولا واحد منذ 1991. وذلك يمكنني من إيصاله للأماكن المناسبة في الوقت المناسب".

"بالطبع، الهند بلد هائل، بلد قوي. أنا جزء من عملية جلب سائق هندي يافع إلى الفورمولا واحد، مع كل تلك الشركات العملاقة، تعلم فهم الفرص التي يمكننا جلبها لهم في الفورمولا واحد. والعكس صحيح بالطبع، ما الذي يمكن للفورمولا واحد جلبه للهند. ليس بوسعي رؤية إلا قصص النجاح المنتظر".

"ستكون الهند بلداً قوية جداً. أريد لجميع الهنود الذين يعرفون كوش مايني، أريد للجميع في الهند أن يشجعوه. أريد منهم الشعور بإمكانية تحقيقه للفوز في الفورمولا واحد. بالطبع، ذلك يتطلب عملاً جاداً مع الكثير من التضحيات. لأنه ومن خبرتي في عالم السباقات، فإنني أفهم أهمية التوقيت، التواجد مع الفريق الصحيح، الشركاء الصحيحين، العمل مع الأشخاص المناسبين لهو عامل حاسم".

وأوضح هاكينن أن إعلانات قادمة حول خطوات مايني المقبلة ستأتي لاحقاً في وقت قصير. ورغم أن موسم الفورمولا 2 لم ينته بعد، لكن مايني يتحضر فعلياً للموسم المقبل.

حيث قال مايني: "تواجد ميكا معي، فريقي بأكمله، وعدم الاستسلام للضغوط، جميعها عوامل تحفزني كثيراً، وأشعر بالتأكيد أنني لم أظهر على الإطلاق إمكانياتي الفعلية بعد على متن السيارة. لكنني متحمس جداً لإظهار ذلك في الموسم المقبل".