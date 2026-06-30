ميكانيكي سابق في ريد بُل يشير إلى وزن السيارة

قد تم إدراج سبعة تغييرات مختلفة في الوثائق التقنية الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيث ركزت الغالبية منها على إدارة تدفق الهواء وتحسين الكفاءة الانسيابية.

وشملت التعديلات مداخل الهواء في الجانح الجانبي، وغطاء المحرك، والأسطح العلوية والسفلية لهيكل الأرضية، والزوايا الخلفية، وأغطية نظام التعليق الخلفي.

وتحدث كالوم نيكولاس، الذي كان ميكانيكيًا سابقًا في الفريق ويعمل حاليًا كسفير لدى ريد بُل، في بودكاست الفريق الرسمي "توكينغ بول"، مسلطًا الضوء على حجم الحزمة التطويرية.

حيث قال نيكولاس: "عندما تنظر إلى الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات، سترى أن معظم التحديثات تتعلق بإدارة تدفق الهواء".

وأكمل: "الهدف بالكامل هو زيادة الارتكازية وجعل السيارة أكثر كفاءة".

وأردف: "هناك تغييرات في كل مكان، من مداخل الجانح الجانبي إلى غطاء المحرك، ومن السطح العلوي إلى السفلي للأرضية، ومن الزوايا الخلفية إلى أغطية نظام التعليق الخلفي".

وتابع: "إنها حزمة شاملة للغاية وتعطي شعورًا وكأنها سيارة بمواصفات جديدة تقريبًا".

واسترسل: "لكن جزءًا كبيرًا من الأداء الذي رأيناه ربما جاء من برنامج 'التخفيف من الوزن'".

وشرح نيكولاس حول أهمية الوزن وتأثيره على السيارة منذ بداية الموسم.

حيث قال: "في بداية الموسم، تحدثنا عن أن السيارة كانت تعاني من زيادة كبيرة في الوزن".

وأردف: "أتساءل إلى أي مدى يأتي هذا التحسن في الأداء من تعديلات أسفل الهيكل التي لا يمكن رؤيتها من الخارج ولا يلزم الكشف عنها في وثائق الاتحاد الدولي".

وتابع: "يمكن أن تكون هذه تحسينات توفر وقتًا كبيرًا. إن جهود تقليل الوزن تعتمد على تجميع مكاسب صغيرة".

واختتم: "لذلك أنا مهتم جدًا بمعرفة مقدار التحسن في الأداء الذي يأتي من التحديثات الانسيابية التي تم الإعلان عنها، وكم منه يأتي من فقدان بضعة أرطال".

Watch: اف1 في أسبوع | مراجعة سباق النمسا: فيرستابن فارس ريد بُل وفيراري تواجه الواقع