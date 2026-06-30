تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تحديثات المجر "ستحدد مستقبل" ألونسو

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تحديثات المجر "ستحدد مستقبل" ألونسو

"كنت هادئًا ومسيطرًا فقط": راسل يختلف مع تقييم وولف له "بارد الأعصاب"

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
"كنت هادئًا ومسيطرًا فقط": راسل يختلف مع تقييم وولف له "بارد الأعصاب"

حجار يكشف الجانب الإيجابي من سباق النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
حجار يكشف الجانب الإيجابي من سباق النمسا

ميكانيكي سابق في ريد بُل يشير إلى وزن السيارة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ميكانيكي سابق في ريد بُل يشير إلى وزن السيارة

ويليامز ترتدي حلّة خاصة لجائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ويليامز ترتدي حلّة خاصة لجائزة بريطانيا الكبرى

تقارير: محادثات جمعت فريق عمل فيرستابن مع مكلارين

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تقارير: محادثات جمعت فريق عمل فيرستابن مع مكلارين

تذبذب أداء سيارة مرسيدس "غير مفهوم"

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذبذب أداء سيارة مرسيدس "غير مفهوم"

"فيا" توضح سبب عدم معاقبة بياستري في النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
"فيا" توضح سبب عدم معاقبة بياستري في النمسا
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

ميكانيكي سابق في ريد بُل يشير إلى وزن السيارة

وصل فريق ريد بُل إلى عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى مع حزمة تطوير شاملة. 

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

قد تم إدراج سبعة تغييرات مختلفة في الوثائق التقنية الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيث ركزت الغالبية منها على إدارة تدفق الهواء وتحسين الكفاءة الانسيابية.

وشملت التعديلات مداخل الهواء في الجانح الجانبي، وغطاء المحرك، والأسطح العلوية والسفلية لهيكل الأرضية، والزوايا الخلفية، وأغطية نظام التعليق الخلفي.

وتحدث كالوم نيكولاس، الذي كان ميكانيكيًا سابقًا في الفريق ويعمل حاليًا كسفير لدى ريد بُل، في بودكاست الفريق الرسمي "توكينغ بول"، مسلطًا الضوء على حجم الحزمة التطويرية.

حيث قال نيكولاس: "عندما تنظر إلى الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات، سترى أن معظم التحديثات تتعلق بإدارة تدفق الهواء". 

وأكمل: "الهدف بالكامل هو زيادة الارتكازية وجعل السيارة أكثر كفاءة".

وأردف: "هناك تغييرات في كل مكان، من مداخل الجانح الجانبي إلى غطاء المحرك، ومن السطح العلوي إلى السفلي للأرضية، ومن الزوايا الخلفية إلى أغطية نظام التعليق الخلفي". 

وتابع: "إنها حزمة شاملة للغاية وتعطي شعورًا وكأنها سيارة بمواصفات جديدة تقريبًا".

اقرأ أيضاً:

واسترسل: "لكن جزءًا كبيرًا من الأداء الذي رأيناه ربما جاء من برنامج 'التخفيف من الوزن'".

وشرح نيكولاس حول أهمية الوزن وتأثيره على السيارة منذ بداية الموسم.

حيث قال: "في بداية الموسم، تحدثنا عن أن السيارة كانت تعاني من زيادة كبيرة في الوزن". 

وأردف: "أتساءل إلى أي مدى يأتي هذا التحسن في الأداء من تعديلات أسفل الهيكل التي لا يمكن رؤيتها من الخارج ولا يلزم الكشف عنها في وثائق الاتحاد الدولي".

وتابع: "يمكن أن تكون هذه تحسينات توفر وقتًا كبيرًا. إن جهود تقليل الوزن تعتمد على تجميع مكاسب صغيرة".

واختتم: "لذلك أنا مهتم جدًا بمعرفة مقدار التحسن في الأداء الذي يأتي من التحديثات الانسيابية التي تم الإعلان عنها، وكم منه يأتي من فقدان بضعة أرطال".

Watch: اف1 في أسبوع | مراجعة سباق النمسا: فيرستابن فارس ريد بُل وفيراري تواجه الواقع

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ويليامز ترتدي حلّة خاصة لجائزة بريطانيا الكبرى
المقال التالي حجار يكشف الجانب الإيجابي من سباق النمسا

أبرز التعليقات
المزيد من
ماكس فيرستابن

تقارير: محادثات جمعت فريق عمل فيرستابن مع مكلارين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تقارير: محادثات جمعت فريق عمل فيرستابن مع مكلارين

مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

حجار يكشف الجانب الإيجابي من سباق النمسا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
حجار يكشف الجانب الإيجابي من سباق النمسا

فيرستابن: هذا ما أريده للفوز بالبطولة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن: هذا ما أريده للفوز بالبطولة

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

تحديثات المجر "ستحدد مستقبل" ألونسو

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تحديثات المجر "ستحدد مستقبل" ألونسو

"كنت هادئًا ومسيطرًا فقط": راسل يختلف مع تقييم وولف له "بارد الأعصاب"

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
"كنت هادئًا ومسيطرًا فقط": راسل يختلف مع تقييم وولف له "بارد الأعصاب"

حجار يكشف الجانب الإيجابي من سباق النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
حجار يكشف الجانب الإيجابي من سباق النمسا

ميكانيكي سابق في ريد بُل يشير إلى وزن السيارة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ميكانيكي سابق في ريد بُل يشير إلى وزن السيارة

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد