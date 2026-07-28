مع دخول قوانين المحركات الجديدة حيز التنفيذ في عام 2026، بدأت ريد بُل إنتاج وحدات الطاقة الخاصة بها من خلال شراكة على مستوى المصنع مع شركة فورد.

ورغم أن هذا التغيير الجذري ترك ريد بُل أمام العديد من علامات الاستفهام مع بداية موسم 2026، فإن جائزة المجر الكبرى كانت سباقًا ساهمت فيه التحديثات التي قدمتها الفرق بشكل مباشر في تحسين الأداء.

كما أن إنهاء السيارات الأربع المزودة بوحدة الطاقة التي تنتجها فورد السباق ضمن المراكز العشرة الأولى يشير إلى أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وخلال ظهوره في البودكاست الرسمي لفريق ريد بُل "توكينغ بول"، أشاد ميكانيكي ريد بُل السابق والسفير الحالي للفريق كالوم نيكولاس بالتقدم الذي حققه المشروع، متحدثًا عن صعوبة المرحلة التي مر بها.

حيث قال: "من الصعب جدًا وصف حجم التحديات التي واجهناها مع مشروع وحدة الطاقة خلال فترة ما قبل الموسم وبداية الموسم".

وأضاف: "في آخر سباق قبل العطلة الصيفية، نرى أن السيارات الأربع المزودة بوحدات الطاقة الأربع جميعها أنهت السباق ضمن المراكز العشرة الأولى".

وأكمل: "تعد هذه النتيجة إنجازًا رائعًا حقًا إذا أخذنا في الاعتبار أنه موسمنا الأول مع وحدات الطاقة الجديدة".

وتابع: "لقد وصلنا إلى مرحلة تتجاوز بكثير ما كان الناس يتوقعونه منا. وفي الحقيقة، ولأكون صادقًا، فقد تجاوزنا حتى توقعاتنا نحن أنفسنا".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Liam Fabre

كما تطرق نيكولاس إلى التحديات المرتبطة بإنتاج وحدات الطاقة، متحدثًا عن إدارة الفريق للأزمات وعملية التطوير.

فقال: "في خططنا قبل انطلاق الموسم، كنا نعتقد أننا سنواجه عددًا أكبر بكثير من المشاكل البسيطة مقارنة بما واجهناه حتى الآن".

وأضاف: "تمكنا من حل المشاكل التي واجهتنا بكفاءة وسرعة. كما يمكننا رؤية نتائج التحديثات التي أدخلناها على السيارة بوضوح على الحلبة".

وتابع: "بالطبع، لا تزال هناك بعض التفاصيل التي نحتاج إلى العمل عليها، وكما تعلمون، مررنا أيضًا ببعض عطل نهاية الأسبوع السيئة للغاية".

واختتم قائلًا: "لكن في موسم نعتبره بالكامل عامًا للتعلم، فإن تحقيق عطلات نهاية أسبوع ناجحة مثل تلك التي شهدناها في المجر يُظهر مدى روعة هذا المشروع".

ومع دخول البطولة العطلة الصيفية، يحتل فريق ريد بُل المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 177 نقطة.