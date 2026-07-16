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"ميزان القوى قد يتغير في كل سباق": شتاينر حول أوامر فريق فيراري

يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق، أنه على فريدريك فاسور ألا يتسرع في إصدار أوامر الفريق إلى شارل لوكلير ولويس هاميلتون في الصراع على لقب بطولة العالم لموسم 2026 الجاري في الفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

بعد فوز لوكلير في جائزة بريطانيا الكبرى، عادت الديناميكية بين سائقَي فريق مارانيللو إلى دائرة النقاش مجدداً. خاصة بعد أن أظهر فريق فيراري تحسناً ملحوظاً في المستوى خلال موسم 2026.

وأحرز بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون أول انتصار له بألوان فيراري في جائزة برشلونة الكبرى، بعدما صعد إلى منصات التتويج في الصين وكندا وموناكو. 

كما تقاسم السائق المخضرم منصة التتويج مع زميله في سيلفرستون.

وفي المقابل، حقق لوكلير أول انتصار له هذا الموسم في سيلفرستون، بعدما سبق له الصعود إلى منصة التتويج في سباقي أستراليا واليابان.

وأثبت السائقان أنهما يمتلكان السرعة اللازمة لتحقيق الفوز عندما تسمح السيارة بذلك، ما يجعل من الصعب على فيراري تحديد سائق مفضل. 

وضمن حديثه عبر برنامج "ذا ريد فلاغز" بودكاست، أكد شتاينر أنه على فاسور تجنب فرض تصنيف واضح بين "السائق الأول" و"السائق الثاني" في الوقت الحالي.

حيث قال: "قد يتغير ميزان القوى بين هذين الاثنين في كل عطلة سباق".

وأضاف: "في الوقت الحالي، مستواهما متقارب للغاية. نعلم جميعاً أن شارل سائق جيد جداً، لكنه يحتاج إلى أن يكون كل شيء مثالياً على الحلبة وداخل السيارة". 

وأردف: "عندما يكون كل شيء مثالياً، يصبح شارل سريعاً بشكل مذهل".

وتابع: "أما لويس، فهو أفضل قليلاً في التعامل مع المشاكل المحتملة. وبعد كل هذه السنوات في هذه الرياضة، يستطيع الحفاظ على هدوئه في المواقف غير المتوقعة". 

وأردف: "مع ذلك، يمكن أن تتغير الأمور في كل عطلة سباق. فإذا كانت السيارة جيدة، يستطيع أي منهما تجاوز منافسيه والفوز بالسباق".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وعندما سُئل عن التوقيت الذي ينبغي فيه تطبيق أوامر الفريق، أضاف شتاينر: "أعتقد أنه لا زال أمام فيراري الوقت لاتخاذ هذا القرار". 

وتابع: "في الوقت الحالي، يمكننا القول أنه لا توجد أفضلية واضحة بين الاثنين. لذلك، من المنطقي أن يسمح لهما فريد بالتسابق بحرية في الوقت الحالي".

وأضاف: "ما هو مهم حقاً هنا هو فارق النقاط بينهما وبين متصدر البطولة. نعلم جميعاً جيداً أن هناك بطلاً عالمياً واحداً فقط، وصاحب المركز الثاني هو في الحقيقة أول الخاسرين".

وبالنظر إلى ترتيب بطولة العالم، يواصل سائق مرسيدس الشاب أندريا كيمي أنتونيللي تصدر الترتيب برصيد 179 نقطة، بينما يحتل زميله جورج راسل المركز الثاني برصيد 154 نقطة. 

ويأتي سائقا فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير خلفهما مباشرة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد 108 نقاط لكل منهما.

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