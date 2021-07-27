ميركاتو الفورمولا واحد: دي فريز نحو ويليامز في حال مغادرة راسل؟

يبدو أنّ السهام الفضيّة ترغب بمنح الفرصة للهولندي نيك دي فريز، الذي يتصدّر حاليًا بطولة الفورمولا إي لصالح العلامة الألمانيّة، في ذلك المقعد في صفوف ويليامز، وهو ما سيُؤثّر على آمال نيكو هلكنبرغ، ودانييل كفيات، ودان تيكتوم. كما أنّ هذه الخطوات ستُمهّد الطريق أكثر أمام انضمام فالتيري بوتاس إلى ألفا روميو لموسم 2022.

سيكون شهر أغسطس محتدمًا للغاية بالنسبة لدي فريز، إذ سيخوض آخر جولتَين حاسمتَين من موسم الفورمولا إي وسيُحاول الظفر باللقب، كما أنّه سيكون من بين "الكبار" ضمن مشاركته في سباق لومان 24 ساعة.

لكنّ منافساته لن تقتصر على المسار، إذ سيسعى للظفر بمقعد راسل الذي يتّجه للانضمام إلى هاميلتون في صفوف مرسيدس لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ومع عدم وجود أيّ سائقٍ يافعٍ في الفورمولا 2 جاهزٍ للترقية إلى الفئة الملكة في الوقت الحاضر، فإنّ مرسيدس تدرس في منح الفرصة لأحد سائقَيها في الفورمولا إي، ويبدو أنّ الخيار يقع على دي فريز، كون ستوفيل فاندورن سبق وأن حصل على فرصته، كما أنّه يتأخّر عن زميله في الترتيب في الوقت الحاضر.

سبق لدي فريز تحقيق لقب الفورمولا 2 في 2019، لكنّه لم يحصل على فرصة للانتقال إلى الفورمولا واحد.

لذا ركّز الهولندي جهوده منذ ذلك الحين على سباقات التحمّل والفورمولا إي، وهما فئتان قدّم فيهما أداءً باهرًا هذا العام، وهو ما يرفع من أسهمه أكثر للحصول على فرصة في الفورمولا واحد العام المقبل.