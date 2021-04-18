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الفورمولا واحد ستُبقي على موعدَي سباقَي أوستن وميامي منفصلَين

ستحافظ الفورمولا واحد على مواعيد منفصلة لجولتَي أوستن وميامي على روزنامة العام القادم لزيادة تأثير الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفورمولا واحد ستُبقي على موعدَي سباقَي أوستن وميامي منفصلَين

بعد محادثات دامت عدّة سنوات حول إقامة سباق في ميامي، أعلن مسؤولو الفورمولا واحد اليوم الأحد عن إبرام صفقة تمتدّ لعشر سنوات لاحتضان سباق جائزة كبرى حول ملعب هارد روك الشهير.

وفي حين لم يتمّ تحديد موعد إقامة النسخة الأولى من الحدث، قال المدير التنفيذي للفورمولا واحد ستيفانو دومينيكالي بأنّه يتوقع أن يُقام خلال الرُبع الثاني من العام القادم.

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كما أوضح بأنّ سباقَي الولايات المتحدة الأمريكية سيكونان متباعدَين، حيث لا تزال المحادثات قائمة مع أوستن لتجديد عقدها.

"سنحافظ عليهما بشكل منفصل، من أجل توفير المساحة المناسبة لكليهما. هذا أمر في غاية الأهمية" قال دومينيكالي.

وأضاف: "نحن فخورون كرياضة لأنّنا نتطلّع إلى الأمام. نحن نضع الأساسات لمستقبل رائع للفورمولا واحد. وهذا إنجاز أردناه جميعاً".

وأكمل: "عندما شاركنا هذه المعلومة الليلة الماضية مع الفرق، كانت ردّة فعلهم: ’مذهل، هذا هو الطريق الصحيح، هذا حيث يجب أن نتواجد‘. لذا هذا هو التوجه الذي سنسلكه من أجل مستقبل رائع للفورمولا واحد".

وتابع: "منحتنا أمريكا العديد من الفرص والاهتمام. نحن نعتقد بأنّ المقاربة الصحيحة هي الخطوة الثانية، بعد السباق الأوّل، سيكون لدينا سباقا جائزة كبرى. وقد تسنح العديد من الفرص في المستقبل، لكن هذا ما نقوم به على المدى القصير".

واستطرد: "الأمر الجيّد هو أنّنا نحظى بالكثير من الاهتمام والذي سيسمح لنا بإنشاء أحداث فريدة من نوعها".

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واستدرك: "سنقوم بالجمع بين الضرورة الاستراتيجية لتطوير الفورمولا واحد في بعض البلدان مع الأماكن التاريخية حيث ينبغي للفورمولا واحد أن تبقى".

واختتم: "لذا، تلك هي روعة تواجد هذه الفرص أمامنا".

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