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موهبة ريد بُل نيكولا تسولوف يستعد لأول اختبار رسمي له في الفورمولا 1

يستعد نيكولا تسولوف، متصدر بطولة الفورمولا 2، لخوض أول اختبار له في الفورمولا 1 مع فريق ريسينغ بولز.

نيشه أكويون خلدون يونس
منشور:
نيكولا تسولوف

نيكولا تسولوف

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

سيجلس تسولوف، الموهبة الشابة التي أثارت الإعجاب في موسم الفورمولا 2 لعام 2026، خلف مقود سيارة VCARB02 من الموسم الماضي خلال اختبار السيارات ذات المواصفات الأقدم، الذي سيقام في إيمولا في وقت لاحق من هذا الشهر. 

كما سيجري الفريق يوم التصوير الأخير لهذا الموسم في التاريخ نفسه.

وفي إطار الفعالية، سيقطع سائقا الفريق الحاليان، ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد، مسافة محدودة بالسيارة الحالية للموسم. 

أما تسولوف، فسيخوض برنامج اختبارات مكثفاً بالسيارة المستخدمة في العام الماضي.

وينطوي هذا الاختبار على أكثر بكثير من مجرد تعريف موهبة شابة بسيارة فورمولا 1. 

نيكولا تسولوف، كامبوس ريسينغ

نيكولا تسولوف، كامبوس ريسينغ

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

وذلك لأن تسولوف، الذي أنهى بطولة الفورمولا 3 في المركز الثاني العام الماضي وحصل على 25 نقطة لرخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"، سيتجاوز بالتأكيد الحد المطلوب من النقاط للحصول على الرخصة الخاصة إذا أنهى موسم الفورمولا 2 هذا العام ضمن المراكز الخمسة الأولى.

لكن من أجل أن يتمكن من المشاركة في حصص التجارب الحرة في الفورمولا 1، يحتاج أولاً إلى قطع مسافة كافية داخل سيارة فورمولا 1.

وكان الرئيس التنفيذي لفريق ريسينغ بولز بيتر باير قد ألمح إلى هذه الخطة في مقابلة مع سكاي فورمولا 1 الشهر الماضي.

حيث قال: "ندرس حالياً أن يخوض اختباراً مع السيارات ذات المواصفات الأقدم لأنه يحتاج إلى رخصة لقيادة السيارة في حصص التجارب الحرة يوم الجمعة".

وأضاف: "لا يزال يتعين علينا قطع بضعة كيلومترات، ونخطط للقيام بذلك في الخريف".

وبعد أن خاض سابقاً تجارب استعراضية بسيارات ريد بُل الأسطورية مثل RB7 وRB8، ستتاح لتسولوف من خلال هذه التجربة في إيمولا فرصة العمل للمرة الأولى في بيئة اختبار رسمية مع فريق حديث في الفورمولا 1.

وعلى الرغم من ارتباط اسم السائق البلغاري بشكل متكرر بفريق ريسينغ بولز مؤخراً، بل وظهور ادعاءات بأنه حصل على وعد بمقعد في تشكيلة عام 2027، نفى الرئيس التنفيذي للفريق بيتر باير هذه الشائعات بشكل قاطع.

نيكولا نسولوف، كامبوس ريسينغ

نيكولا نسولوف، كامبوس ريسينغ

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

حيث قال: "هذه مجرد شائعات. يقوم نيكولا بعمل رائع، وهو بالطبع موهبة كبيرة نضعها ضمن حساباتنا".

وأضاف: "لكن الوقت لا يزال مبكراً جداً؛ ليام وأرفيد يقومان أيضاً بعمل رائع بالقدر نفسه. لذلك فإن مقعد عام 2027 ليس حتى ضمن جدول أعمالنا في الوقت الحالي".

وأقر تسولوف البالغ من العمر 19 عاماً بأنه لا يمتلك حتى الآن أي ضمانات بشأن مستقبله، لكنه أعرب عن ثقته وأهدافه قائلاً: "يريد الجميع دائماً أن يعتقدوا أنهم الأفضل فيما يفعلونه، وأنا أحاول أن أثبت ذلك هذا العام".

نيكولا نسولوف، كامبوس ريسينغ

نيكولا نسولوف، كامبوس ريسينغ

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

وأضاف: "عندما أفكر في ما حققته حتى الآن، أعتقد أنني قادر على التأقلم بشكل جيد جداً مع الفورمولا 1 إذا أتيحت لي الفرصة". 

واختتم: "أعلم أنني سأبذل قصارى جهدي لاغتنام تلك الفرصة، وبشكل عام أنا واثق من نفسي".

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