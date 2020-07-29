مونزا تؤكد إقامة جائزة إيطاليا الكبرى بدون جمهور

بعد إلغاء السباقات العشرة الأولى من الموسم بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، تمكّنت الفورمولا واحد من إطلاق موسم 2020 في وقت سابق من الشهر الجاري من بوابة النمسا، حيث أقيمت جميع السباقات حتّى الآن من دون جمهور، ومع عدد محدود من طواقم العمل داخل الحلبات.

ويأمُل رؤساء البطولة بأن تعود الجماهير إلى السباقات بحلول الخريف، حيث طُرحت بالفعل تذاكر جائزة روسيا الكبرى في سبتمبر/أيلول المُقبل للبيع، في ظل تفاؤل الفورمولا واحد حيال فتح الباب أمام عشرات الآلاف من المشجّعين لحضور جائزة البرتغال الكبرى على حلبة بورتيماو في أكتوبر/تشرين الأوّل.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الفورمولا واحد كانت تستهدف أن تكون جائزة إيطاليا الكبرى في 6 سبتمبر/أيلول أوّل سباق يشهد حضور عدد محدود من الجماهير.

لكن حلبة مونزا أكّدت الآن بأن السباق سيُقام بدون جمهور، حيث أعلمت حاملي التذاكر بذلك القرار اليوم الأربعاء.

وجاء ضمن بيان من الحلبة في هذا الشأن: "ستُقام جائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2020 على حلبة أوتودرومو نازيونالي مونزا من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول من دون جمهور".

وأضاف البيان: "سيتم ردّ قيمة التذاكر التي تم شراؤها بالفعل كاملة بالقيمة المدونة عليها".

ومع ذلك القرار، فإنّ جائزة توسكان الكبرى على حلبة موجيللو الإيطالية باتت الآن أقرب سباق يُمكن للفورمولا واحد خلالها إعادة الجماهير إلى السباقات، على الرُغم من أنّ ذلك سيظل ضمن أعداد محدودة.

مع ذلك، فإنّ ذلك الأمر يعتمد بشكل كبير على خطط الحكومة المحلية في توسكاني والقيود الاحترازية المفروضة على الإقليم في وقت الجائزة، إذ ربما يكون الحضور الجماهيري مقصورًا فقط على المشجّعين المحليين، وإمكانية اعتماد خطوة مشابهة للسباقات المستقبلية لهذا الموسم.

في المقابل، ما تزال حلبة نوربورغرينغ متفائلة حيال إمكانية حضور الجماهير لجائزة أيفل الكبرى التي أُعلن عنها مؤخّرًا وستُقام في 11 أكتوبر/تشرين الأوّل.

جديرٌ بالذكر أنّه تمّ الإعلان عن 13 سباقًا على روزنامة 2020 حتّى الآن، مع وجود 8 سباقات افتتاحية على الأقل ستُقام بدون جمهور بعد إعلان مونزا الأخير.