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مونتويا يوجه نصيحة لراسل: "عليه أن يركز على نفسه وليس على أنتونيللي"

قال خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا 1 السابق إن على جورج راسل أن يركز على تطوير أسلوب قيادته، بدلًا من الانشغال بمحاولة التفوق على زميله كيمي أنتونيللي في صراع بطولة العالم لموسم 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أنهى جورج راسل جائزة بريطانيا الكبرى في المركز الثاني. وأسفرت مجازفة مرسيدس الاستراتيجية باستخدام إطارات الميديوم خلال فترة سيارة الأمان في الجزء الأخير من السباق، للحفاظ على مركزه على الحلبة، عن انتهاء السباق خلف سيارة الأمان.

وبهذه النتيجة، نجح راسل في تقليص الفارق مع زميله أنتونيللي في ترتيب البطولة بشكل طفيف. ومع ذلك، اعترف السائق البريطاني بعد السباق بأنه لم يكن يستحق المركز الثاني، مؤكدًا أنه إذا استمر الأداء الحالي، فلن يتمكن من المنافسة على لقب موسم 2026.

وقال راسل في تصريحات لـ F1 TV: "بصراحة تامة، إذا استمر أداؤنا بهذا الشكل، فلن أتمكن من المنافسة على البطولة. أتقبل النتيجة بالطبع، لكنني لست سعيدًا بعطلة نهاية الأسبوع".

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وتابع: "كنت أكثر سعادة بالمركز الثاني اليوم مما كنت عليه في كندا، حيث كنت متصدرًا قبل أن أنسحب بسبب مشكلة تقنية. لقد استحققت الفوز في كندا، لكنني لا أعتقد أنني أستحق المركز الذي أنهيت به سباق اليوم".

وفي حديثه عبر F1 TV بعد السباق، صرّح خوان بابلو مونتويا بأن التركيز الأساسي لراسل يجب ألا يكون على هزيمة زميله، بل على تطوير مستواه الشخصي.

حيث قال: "يحتاج جورج إلى تطوير نفسه. أعتقد أنه يركز كثيرًا على كيمي أنتونيللي. هذا رأيي الشخصي، لكنني أعتقد أنه يريد حقًا التغلب على كيمي".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن ينظر إلى نفسه أكثر قليلًا، ويحاول أن يفهم لماذا لا يستطيع القيام بذلك. ما الذي لا تسمح له السيارة بفعله تحديدًا؟ عليه أن يكتشف ذلك، ثم يجد طريقة لضبط إعدادات السيارة بما يتناسب مع احتياجاته".

وبعد إنهاء راسل سباق سيلفرستون في المركز الثاني، واكتفاء أنتونيللي بالمركز الخامس عشر، تقلص الفارق بين سائقي مرسيدس في ترتيب بطولة العالم إلى 25 نقطة.

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تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

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تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

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تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

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تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

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